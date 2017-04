Siktet advokat skal ha truet med å drepe ekskona – nå beskyttes hun av politiet

Politiet mener Amir Mirmotahari truet med å ta livet av sin tidligere kone, Racha Maktabi. Nå har de iverksatt sikkerhetstiltak rundt henne.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

For halvannen uke siden ble Racha Maktabi (42) kalt inn til et møte hos politiet.

Der fikk hun beskjed om at det var nye omstendigheter i den omfattende etterforskningen mot Amir Mirmotahari (39), den tidligere advokaten som er siktet for en lang rekke grove forbrytelser.

– Jeg fikk beskjed om at han har fortalt andre innsatte i fengselet at han skulle ta livet mitt. Politiet ønsket å iverksette sikkerhetstiltak rundt meg, basert på en helhetsvurdering av hva han tidligere har vært i stand til å gjøre, sier Maktabi.

Hun var gift med Mirmotahari i flere år.

Les alt om advokat-avsløringen her.

Siktet for grove trusler

Politiet bekrefter trusselsituasjonen og at de har tatt grep for å beskytte henne.

– Han er siktet for grove trusler etter at han skal ha sagt at han ville drepe sin tidligere ektefelle. Jeg ønsker ikke å si noe nærmere om hva disse sikkerhetstiltakene består i, sier politiadvokat Ragnvald Brekke i Oslo politidistrikt.

Et annet sentralt vitne i saken får også politibeskyttelse. Mirmotahari er siktet for grove trusler mot dette vitnet.

FENGSLET: Advokat Amir Mirmotahari. Mirmotahari avbildet ved en tidligere anledning, da han gikk fra Borgarting lagmannsrett etter en rettssak. Foto: Tore Kristiansen, VG Foto: Tore Kristiansen , VG

Da VG traff Maktabi på Oslo sentralbanestasjon mandag, ga hun uttrykk for at hun tar situasjonen på høyeste alvor. Men hun nekter å gå rundt og være redd.

– Han har kontakter og han har, etter det jeg forstår, hatt anledning til å kommunisere med andre mens han har sittet fengslet. Jeg blir fortvilet, men dette skal ikke får lov til å påvirke hverdagen min, sier Maktabi.

Avhørt i flere dager

I slutten av januar ble hun avhørt av politiet. Det hadde da gått syv måneder siden Amir Mirmotahari ble pågrepet, etter at VG i midten av juni i fjor avslørte at han hadde bedt en torpedo til å kidnappe et voldtektsoffer.

Maktabi og Mirmotahari gikk fra hverandre før VGs avsløringer i fjor sommer.

Maktabi nektet lenge å stille til avhør hos politiet, en rett hun har som tidligere ektefelle. Men i romjulen ombestemte hun seg. Det cirka 30 timer lange avhøret ble gjennomført over fire-fem januardager.

I avhøret kom hun med opplysninger som har ført til at siktelsen mot Mirmotahari ble utvidet. Maktabi ønsker ikke å gå i detalj om hva hun har forklart til politiet. Hun setter trusselsituasjonen i sammenheng med avhøret.

FØLGES TETT: Racha Maktabi forteller at hun har tett kontakt med politiet. Hun nekter imidlertid å la trusselsituasjonen påvirke hverdagen hennes. Foto: Tore Kristiansen , VG

– Truslene ble fremsatt etter at jeg hadde vært inne til avhør, når han fikk vite at jeg hadde avgitt forklaring til politiet. Jeg så ikke dette komme, at han skulle true meg. Jeg tar dette veldig alvorlig, samtidig regner jeg med at han kommer til å hevde at «dette er tatt ut av sin sammenheng», sier Maktabi.

Mirmotahari sitter varetektsfengslet med brev- og besøksforbud, men politiet har gitt ham tillatelse til å få treffe familien under kontrollerte besøk. Maktabi er en av dem som har truffet ham i varetekt.

Det er det imidlertid slutt på nå.

– Politiet ønsker ikke at han skal få anledning til å påvirke meg, sier Maktabi.

Dette er han siktet for: Drapsforbund Forbund om kidnapping Drapstrusler Grov menneskesmugling Grov hvitvasking Grov økonomisk utroskap Grov korrupsjon Grov narkotikaforbrytelse Grov tvang Motarbeiding av rettsvesenet Oppbevaring av uregistrerte våpen Bruk av uriktige legeerklæringer Falsk forklaring Grove regnskapslovbrudd Brudd på fengslingsrestriksjoner Grov uforstand i tjenesten Momsbedrageri Forsøk på grovt skadeverk

Flyttet til nytt fengsel

Mirmotahari sitter i varetekt i Ila fengsel og forvaringsanstalt, etter at han i slutten av februar brått ble flyttet fra Sarpsborg fengsel.

Politiet uttalte da at det var flere forhold som lå til grunn for flyttingen til høysikkerhetsfengselet i Bærum, men ønsket ikke å kommentere det nærmere, utover at det var en «helhetsvurdering».

Onsdag vil politiet begjære Mirmotahari varetektsfengslet for en ny periode.

– Umulig å forstå

I fengslingsmøtet i Oslo tingrett skal dommeren ta stilling til en svært omfattende siktelse, som er utvidet med en rekke poster siden sist, blant annet drapstruslene mot sin tidligere kone.

– Jeg har sluttet med å forsøke å forstå alt dette. Jeg har faktisk jobbet aktivt med det, for det er umulig å forstå og forklare. Jeg bare tar til meg det som skjer, sier Maktabi.

Advokat Kim Ellertsen er forsvareren til Mirmotahari. Han har ikke besvart VGs henvendelser. I forrige uke uttalte han følgende:

– Så å si alt i saken er klausulert for vår klient, noe som gjør en samtale men ham om saken tilnærmet umulig. En slik status gjør at saken ikke kommenteres fra vår side, naturlig nok.

Les VGs avsløringer:

Del 1: Advokaten og torpedoen

Del 2: Den nye nattklubben

Del 3: Menneskehandel-ofre oppringt fra advokatens telefon

Del 4: Mystisk person visste om kidnappingsplaner

Del 5: Jakten på de ukjente pengeutpresserne

Se minidokumentaren «Advokaten og torpedoen»

Hør hele samtalen mellom advokaten og torpedoen: