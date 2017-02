Politiet om siktet Oslo-advokat: Ville drepe denne mannen

Politiet mener Amir Mirmotahari inngikk en avtale for å få drept sin tidligere klient – torpedoen Raein Rueintan.

– Jeg er ikke overrasket, sier Raein Rueintan (36) til VG.

36-åringen bor for tiden i Irans hovedstad Teheran. VG var i kontakt med torpedoen tirsdag kveld.

Han var da ikke kjent med at politiet har utvidet siktelsen mot Oslo-advokaten Amir Mirmotahari (39) til også å gjelde forbund om drap.

– Politiet mener det er skjellig grunn til å mistenke ham for å ha inngått en avtale om å få drept en navngitt person, bekreftet politiadvokat Ragnvald Brekke i Oslo politidistrikt tidligere denne uken.

Politiadvokaten ville ikke si noe om hvem de mener Mirmotahari ønsket å ta av dage.

– Tatt mine forholdsregler

VG får imidlertid opplyst om at det dreier seg om torpedoen Raein Rueintan, og at drapsavtalen skal ha blitt inngått før VGs avsløringer om Mirmotahari i fjor sommer.

AVSLØRT: Amir Mirmotahari ville ikke bli filmet da han ble konfrontert med innholdet på lydopptaket på et møterom i VG-huset 15. juni i fjor. Foto: , Benjamin Ree

Hvem politiet mener Mirmotahari inngikk en avtale med eller hvor detaljerte drapsplaner det var snakk om, er ikke kjent. Så langt er ingen andre personer siktet for forholdet, ifølge politiet.

– Jeg har tatt mine forholdsregler for at det ikke skal skje meg noe, sier Rueintan.

Torpedoen er mannen som Mirmotahari ba om å kidnappe og dope ned et voldtektsoffer for å holde henne unna rettssalen.

I Oslos underverden gikk torpedoen under navnet «Tony». Han hadde koblinger til tunge kriminelle, og er selv straffedømt for vold, trusler og narkotika.

Torpedoen er utvist fra Norge og har varig innreiseforbud. Den siste advokaten han hadde her i landet, var Amir Mirmotahari.

Ifølge torpedoen hadde han gjort flere «småjobber» for advokaten, før han ble spurt om å kidnappe voldtektsofferet.

Tidligere har Rueintan forklart at han følte seg presset til å gjennomføre kidnappingen. For å sikre seg bevis mot advokaten sin, hadde han på seg opptaksutstyr under et møte mellom de to.

Nye åtte uker i varetekt

Av lydopptaket fremgår det at Mirmotahari leser opp voldtektsofferets navn og adresse i Oslo, og spør om torpedoen kan kidnappe og dope ned kvinnen.

Det fremgår også hva som var målet: At den voldtektstiltalte, mannen Mirmotahari forsvarte, skulle gå fri.

15. juni avslørte VG det hele, og dagen etter ble Mirmotahari pågrepet av politiet. Han har sittet varetektsfengslet siden.

Hør hele samtalen mellom advokaten og torpedoen:

Onsdag besluttet Oslo tingrett å forlenge varetektsfengslingen mot Mirmotahari, som er fratatt advokatbevillingen, i nye åtte uker. Han ble undergitt brev- og besøksforbud for hele fengslingsperioden.

I tillegg til forbund om drap, har politiet også siktet Mirmotahari for å ha inngått en avtale om kidnapping, for å jukse med legeerklæringer for å få utsatt straffesaker og for grov økonomisk utroskap.

Det siste forholdet knytter seg til at Mirmotahari tappet et eiendomsselskap, hvor han selv eier 50 prosent, for å betale utpressere flere hundre tusen kroner. I begynnelsen av desember avslørte VG hvem advokatens utpressere var.

Fra før er den tidligere advokaten siktet for å ha motarbeidet rettsvesenet, grov korrupsjon, smugle hasj inn til fanger i fengsel og grov tvang mot en tidligere klient.

Mirmotaharis forsvarer, advokat Kim Eilertsen, ønsker ikke å kommentere den utvidede siktelsen.

