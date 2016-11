Forsvarer arrestert utenfor Oslo tinghus

Usama Ahmad (30) hadde forsvart en voldtektstiltalt mann da han spaserte ut av Oslo tinghus. Like etter ble forsvareren selv pågrepet – siktet for grov korrupsjon.

Politiet mener den unge forsvarsadvokaten Usama Ahmad har gitt ytelser – i form av penger, gaver eller andre tjenester – til en fengselsbetjent (28) som jobber som vikar i Oslo fengsel.

I retur skal fengselsbetjenten ha skaffet Ahmad nye klienter – innsatte i fengselet – mens han var på jobb bak murene.

Pågripelsen av Ahmad kommer som et resultat av etterforskningen som ble startet etter VGs avsløring om advokat Amir Mirmotahari (39).

Tirsdag morgen møtte Ahmad som forsvarer i sal 327 i Oslo tinghus. I to dager forsvarte han en voldtektstiltalt mann.

Idet saken var ferdig ved 13.30-tiden onsdag spaserte han ut av Oslo tinghus. Kort tid senere ble han pågrepet av sivilkledd politi på åpen gate. Han ble satt i en politibil og kjørt til politistasjonen i Tønsberg.

FORSVARER: Advokat Arve Ringsbye er forsvareren til den korrupsjonssiktede forsvarsadvokaten Usama Ahmad. Foto: Morten Holm , NTB scanpix

Samtidig begynte politiet å ransake Ahmads leilighet og advokatkontoret han jobber for i vestfoldbyen.

Allerede i forrige uke skaffet politiet seg rettens godkjenning til å ransake hos den siktede forsvarsadvokaten. Retten mente at det forelå skjellig grunn til å mistenke ham for grov korrupsjon.

Fredag ble forsvarsadvokaten varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud av Nordre Vestfold tingrett.

– Min klient nekter konsekvent for at det foreligger noen form for korrupsjon eller bestikkelse fra hans sin side. I det ligger det at han nekter straffskyld, sier forsvarer Arve Ringsbye til VG.

Forsvareren varsler at fengslingskjennelsen blir anket umiddelbart.

Kollega av politimester-sønn

Ahmad avla avsluttende eksamen ved Det juridiske fakultet i Oslo i 2014. Etter at han ble uteksaminert begynte han å jobbe som juridisk rådgiver i Norges Automobil-Forbund (NAF).

I mars i fjor begynte han som advokatfullmektig i Advokathuset Tønsberg. Der jobber han i dag sammen med 13 andre jurister. Advokat Jon Anders Hasle er hans såkalte prinsipal – en sjef med veiledningsplikt.

Hasle er partner i Advokathuset Tønsberg.

SJOKKERT: Den korrupsjonssiktede forsvarsadvokaten er fullmektigen til advokat Jon Anders Hasle. Foto: Annemor Larsen , VG

– Vårt kontor tar sterkt avstand fra de handlinger som er beskrevet i siktelsen. Det er noe som overhodet ikke er forenlig med det å drive advokatvirksomhet. Vi har betydelig erfaring fra straffesaksfeltet og har aldri vært i en tilsvarende situasjon, sier Hasle, og legger til:

– Vi finner det uforståelig at han skal ha opptrådt på den måten som han anklages for, og nå må vi avvente politiets etterforskning.

En av de andre partnerne ved Advokathuset Tønsberg, er advokat Sverre Sjøvold, sønn av politimesteren i Oslo, Hans Sverre Sjøvold.

På bakgrunn av dette besluttet påtalemyndigheten at etterforskningen mot korrupsjonssiktede Ahmad ble flyttet fra Oslo politidistrikt til Sør-Øst politidistrikt, får VG bekreftet.

Etter det VG får opplyst er det ingen mistanke om at Ahmad har samarbeidet med noen av sine kolleger om de påståtte straffbare handlingene.

Etterforskning etter VG-avsløring

Amir Mirmotahari ble i juni pågrepet som en direkte følge av VGs avsløring om hans samtale med en torpedo. I samtalene, som det finnes lydopptak av, snakket han om å kidnappe et voldtektsoffer og utføre sabotasje mot et utested i Fredrikstad.

Mirmotahari mistet tidligere i høst advokatbevillingen. Politiets siktelse mot ham er utvidet en rekke ganger, og han sitter fortsatt i varetekt.

Minidokumentar fra VGTV: Advokaten og torpedoen

I slutten av august ble den 28-årige fengselsbetjenten pågrepet – siktet for grov korrupsjon. Mirmotahari ble siktet for det samme.

28-åringen som er ansatt i Kriminalomsorgen, har de siste årene jobbet som vikar i Oslo fengsel. Men han er ikke utdannet fengselsbetjent.

Politiet mener ekstrabetjenten skaffet Mirmotahari klienter i fengselet i bytte mot penger eller andre tjenester.

Studerte jus sammen

ta85646f.jpg - FORSVARER: Advokat Morten Furuholmen forsvarer den korrupsjonssiktede fengselsbetjenten. Foto: Frode Hansen , VG

Fengselsbetjenten har studert jus ved Universitetet i Oslo. Han skal ha studert i flere år, men ikke fullført studiene. Advokatfullmektigen Ahmad studerte jus samtidig som fengselsbetjenten, får VG opplyst.

I en periode jobbet den korrupsjonssiktede fengselsbetjenten som praktikant i advokatfirmaet til Mirmotahari, får VG opplyst.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld. Han er tydelig på at han ikke har mottatt noen form for ytelser, sier advokat Morten Furuholmen, som forsvarer fengselsbetjenten.

Han ønsker ikke å gå i detalj rundt anklagene mot hans klient.

– Det har vært gjennomført flere avhør i saker som reiser blant annet problemstillinger om min klient kan ha brutt retningslinjer for ansatte i kriminalomsorgen, sier Furuholmen.

Hør hele lydopptaket av Mirmotahari og torpedoen: