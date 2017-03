Advokat Amir Mirmotahari: Siktet for enda flere grove forbrytelser

Som advokat skulle han «fremme rett og forhindre urett». Nå har politiet har nok en gang utvidet siktelsen mot Amir Mirmotahari (39).

Dette er han siktet for: Drapsforbund Forbund om kidnapping Drapstrusler, grov menneskesmugling Grov hvitvasking Grov økonomisk utroskap Grov korrupsjon Grov narkotikaforbrytelse Grov tvang Motarbeiding av rettsvesenet Oppbevaring av uregistrerte våpen Bruk av uriktige legeerklæringer Falsk forklaring Grove regnskapslovbrudd Brudd på fengslingsrestriksjoner Grov uforstand i tjenesten Momsbedrageri Forsøk på grovt skadeverk.

Det opplyser politiadvokat Ragnvald Brekke i Oslo-politiet, som er påtaleansvarlig i saken.

– Siktelsen mot Mirmotahari er utvidet til å gjelde drapstrusler, grov hvitvasking, grov menneskesmugling, oppbevaring av uregistrerte våpen og momsbedrageri, sier politiadvokaten til VG.

Han vil ikke gå nærmere inn på grunnlaget for de nye straffbare forholdene Mirmotahari er siktet for.

– Vi er helt i starten av etterforskningen av disse nye forholdene. Vi kan derfor ikke kommentere innholdet nærmere, sier politiadvokat Ragnvald Brekke.

Den 15. juni i fjor avslørte VG at forsvarsadvokaten ba en torpedo om å kidnappe og dope ned et voldtektsoffer.

Dagen etter aksjonerte politiet og pågrep advokaten.

RAZZIA: 16. juni slo politiet til mot advokatkontoret til Amir Mirmotahari i Rosenkrantz' gate i Oslo. FOTO: FRODE HANSEN, VG

Mirmotahari har siden sittet varetektsfengslet med brev- og besøksforbud.

– Han vil bli fremstilt for forlenget varetektsfengsling, sier politiadvokaten.

Den utvidede siktelsen er et resultat av den omfattende etterforskningen politiet startet etter VGs avsløring.

Som advokat hadde han som oppgave å fremme rett og hindre urett. I september i fjor ble Mirmotahari stemplet som «uskikket som advokat» og fratatt bevillingen.

Før forrige rettsmøte utvidet politiet også siktelsen mot Amir Mirmotahari. Han ble da blant annet siktet for å ha bestilt et drap.

I tillegg til drapsforbund ble han siktet for å ha inngått en avtale om å kidnappe voldtektsofferet som VG omtalte, for å ha tappet et selskap for flere hundre tusen kroner og for å ha jukset med legeerklæringer for å få utsatt straffesaker.

Fra før er eksadvokaten siktet for grov korrupsjon, narkotikaforbrytelser og forsøk på grovt skadeverk.

Den tidligere advokaten forsvares av advokat Kim Ellertsen.

– Så og si alt i saken er klausulert for vår klient, noe som gjør en samtale men ham om saken tilnærmet umulig. En slik status gjør at saken ikke kommenteres fra vår side, naturlig nok, sier Ellertsen.

Inntil i fjor sommer var Amir Mirmotahari en kjent forsvarsadvokat. Han drev sitt eget advokatfirma med syv ansatte og hadde mange klienter. Han var også øverste leder for en rekke selskaper, med samlede verdier i hundremillionersklassen, primært innen eiendom.

Den 15. juni i fjor avslørte VG at forsvarsadvokaten ba en torpedo om å kidnappe og dope ned et voldtektsoffer. Målet var å holde offeret unna rettssalen – slik at klienten hans gikk fri. Hele samtalen ble tatt opp, og VG kunne gjengi samtalen.

– Siden hun er en junkie-dame så er det liksom ikke så nøye, sa Mirmotahari blant annet på opptaket.

Politiet har nå siktet Mirmotahari også for å ha inngått en avtale med torpedoen om å kidnappe voldtektsofferet.

I kjølvannet av VGs avsløringer i fjor sommer ble 39-åringen først siktet for forsøk på motarbeiding av rettsvesenet og forsøk på grovt skadeverk.

Siktelsen ble senere utvidet til å gjelde grov korrupsjon og narkotikaforbrytelser.

SKJULTE SEG: 16. juni, dagen etter VGs avsløring «Advokaten og torpedoen», ble Amir Mirmotahari pågrepet av politiet. Her er han avbildet da han kjørte forbi advokatkontoret sitt i Oslo sentrum samme dag som pågripelsen. FOTO: FRODE HANSEN, VG

Politiet mener Mirmotahari bestakk en fengselsbetjent – en mann i 30-årene som jobbet ved Oslo fengsel. Fengselsbetjenten er også siktet for grov korrupsjon, og sitter for tiden varetektsfengslet.

Mirmotahari er også siktet for å ha smuglet narkotika inn til innsatte i norske fengsler.

Samtalen hvor Amir Mirmotahari ba en torpedo om å kidnappe et voldtektsoffer skjedde i mai 2015 – i forkant av en rettssak i Oslo tingrett. Lydopptaket av denne samtalen havnet i hendene til kriminelle, som brukte det til omfattende pengeutpressing av Mirmotahari.

I begynnelsen av desember i fjor kunne VG avsløre at Mirmotahari ble presset av to menn. De brukte lydopptaket til å presse Mirmotahari for flere hundre tusen kroner.

Pengene skaffet Mirmotahari fra et av eiendomsselskapene han ledet.

Politiet har nå siktet ham for grov økonomisk utroskap.

– Politiet mener han tappet et selskap for å betale disse angivelige utpresserne, har Brekke tidligere uttalt til VG.

