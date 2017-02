Høyres kvinneleder krever abort-opprydding

For fire år siden fastslo en uavhengig rapport at abortnemndene ikke fulgte loven. Leder av Høyres Kvinneforum, Tina Bru, forventer at helseministeren tar grep.

Hvert år søker rundt 600 kvinner om å få avbryte svangerskapet etter at grensen for selvbestemt abort er passert. De 12 første ukene av graviditeten er det opp til kvinnen selv om hun vil ta abort. Skal hun fjerne fosteret etter det, tas avgjørelsen av en abortnemnd.

Abortloven * De 12 første ukene av svangerskapet kan kvinnen selv ta avgjørelsen om abort. * Etter 12. svangerskapsuke kan abort utføres når: - Det er fare for kvinnens fysiske eller psykiske helse. - Kvinnen har eller blir satt i en vanskelig livssituasjon. - Det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom. - Graviditeten er et resultat av voldtekt eller incest. - Kvinnen er alvorlig sinnslidende eller psykisk utviklingshemmet. * Etter 18. uke kan man ikke ta abort med mindre det er tungtveiende grunner til det. * En nemnd kan innvilge abort inntil 22. svangerskapsuke. Etter det er det ikke lov å ta abort av såkalte sosiale grunner, ifølge Helsedirektoratets tolkning av loven. Kilde: Lovdata

Disse såkalte «primærnemndene» består av to leger, som kvinnen må møte og fortelle sin historie til. Nemndene har tidligere fått sterk kritikk for ikke å behandle abortsøkende kvinner likt.

I 2013 kom en rapport som konkluderte med at abortnemndene bryter loven, og at dette kan gjøre det enda vanskeligere for kvinner som allerede er i en fortvilet situasjon.

Tvunget til å føde barn etter sommel



Siden rapporten kom for nesten fire år siden har det skjedd lite med organiseringen av abortnemndene. Stortingsrepresentant og leder av Høyres Kvinneforum, Tina Bru, mener tiden er overmoden for at helseminister Bent Høie (H) tar tak i situasjonen.

– Mye tyder på at de forskjellige nemndene fortsatt har veldig ulik praksis, og at kvinnenes rettigheter ikke alltid ivaretas. Vi kan ikke ha det sånn at det skal være forskjellsbehandling etter hvor i landet man bor, sier hun.

I rapporten fra 2013 kom det blant annet fram at abortnemndene ikke alltid møter kvinnene før de sier ja eller nei til senabort. En del kvinner måtte også møte de to legene i nemnda hver for seg, og fikk motstridende svar underveis.

Mangel på kvalifisert tolk og dårlig eller ingen begrunnelse for avgjørelsen i nemnda, ble også påpekt i rapporten. Det samme ble tidstap på grunn av avlyste møter. I ett tilfelle ble en kvinne tvunget til å føde barnet fordi nemnda brukte så lang tid på å behandle søknaden om senabort, ifølge NRK.

Ikke alle abortsøkende kvinner får samtale med en sosionom på forhånd. Da har de heller ikke noen sosialrapport, som kan være sentral i behandlingen i nemnda.

– Uholdbart at kvinner må vente



– Jeg ble veldig lei meg da jeg leste denne rapporten. Kvinner som trenger en senabort, er allerede i en veldig vanskelig situasjon, uansett hvordan de havnet der. Da er det helt uakseptabelt at de ikke får god oppfølging, sier Tina Bru.

Hun er særlig bekymret for at ikke alle får utarbeidet sosialrapporter før de møter i abortnemnda.

– Nemnda skal tross alt ta hensyn til kvinnens sosiale situasjon. Da kan en slik rapport bety ganske mye, påpeker Bru.

Også mangelen på tolk og forsinkelser fordi nemndmedlemmer ikke kan møte den gravide samtidig, er ifølge Høyres kvinneleder helt uholdbart:

– Vi kan ikke tvinge kvinner til å gå rundt og bære på et foster som kanskje ikke er levedyktig, eller som ender med abort av andre grunner, lenger enn de er nødt til bare fordi vi ikke har et system som fungerer. Her må helseministeren rydde opp, krever Bru.

Høie lover å følge opp



Den uavhengige ekspertgruppen som utarbeidet rapporten i 2013 kom med en rekke forslag til hvordan behandlingen av søknader om senabort kan forbedres. Bru mener disse bør være et godt utgangspunkt for partifellen Bent Høie.

– Jeg er enig med Tina Bru i at det er gått lang tid siden ekspertene fremla sin rapport, sier han til VG.

– Dette er vanskelige avveininger, som dessuten vil kreve endringer i abortforskriften. Jeg tar dette på alvor og kommer til å følge opp om kort tid.

ENIG MED BRU: Helseminister Bent Høie (H) er enig med Tina Bru i at det har tatt for lang tid å forbedre behandlingen av søknader om senabort. Foto: Frode Hansen , VG

Høie er kjenner at det er for store forskjeller i tilbudet som gis rundt omkring i landet. Statsråden sier han er veldig opptatt av å få jevnet ut ulikhetene, og at det blir bedre kvalitet på arbeidet også i abortnemndene.

– Det kan ikke være slik at kvinner som er i en vanskelig situasjon og som søker abort blir møtt på forskjellige måter. Alle kvinner skal få sin sak vurdert likt, uavhengig av hvilken nemnd som behandler saken, fastslår Høie.

Presiserte abortforskriften



Helseministeren mener det allerede er gjort en del for å bedre kvinnenes rettsikkerhet og kvaliteten på arbeidet i abortnemndene. I ekspertgruppens rapport kom det fram at enkelte sykehus ikke hadde formelt oppnevnte medlemmer og varamedlemmer, og at vararepresentanter ble brukt i omfattende grad.

– Det er uheldig, og jeg har derfor presisert i abortforskriften at det skal oppnevnes faste medlemmer og varamedlemmer, sier Høie.

Han viser også til at Helsedirektoratet arrangerer årlige samlinger for alle medlemmer av abortnemndene for erfaringsutveksling og faglig diskusjon.

