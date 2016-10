Her er skoleboksidene den kristne skolen nekter femteklassingene å se

10-åringer er ikke klare til å lære om menstruasjon og sædutløsning, mener foreldrene ved Alta kristne grunnskole, som fjernet 22 sider om puberteten i naturfagsboken.

Alta kristne grunnskole bruker det, ifølge forlaget Aschehoug, mest utbredte læreverket i naturfag for femteklassinger; boken Yggdrasil.

Men i motsetning til de fleste andre av landets femteklassinger, får ikke femteklassingene ved den kristne grunnskolen se sidene som omtaler puberteten.

De 22 sidene ble fjernet i 2011 av en komite bestående av foreldre ved skolen.

Årsak:

– Vi synes det er for tidlig å lære om slikt, sier styreformann ved Alta kristne grunnskole, Odd-Arne Thomassen til Altaposten, som denne uken har kjørt en serie saker om skolen.

Omtaler homofili og abort

På de fjernede sidene omtales blant annet menstruasjon, kjønnsmodning, sædutløsning, eggløsning, homofili, abort, prevensjon, grensetting og forplantning.

Isteden er undervisningen i puberteten flyttet til sjuende klasse, altså når elevene akkurat har kommet i tenårene.

ALTA KRISTNE GRUNNSKOLE: Her ved den kristene grunnskolen i Alta blir deler av naturfagpensum fjernet av en bokkomite bestående av foreldre ved skolen. Foto: Hanne Larsen / Altaposten

Elever som går i femte klasse er 10 og 11 år gamle. Det betyr at flere jenter og gutter ved grunnskolen trolig allerede har begynt å merke tegn på puberteten:

• Gjennomsnittlig alder for når jenter får sin første menstruasjon er mellom 11 og 12 år. Og denne alderen har i flere år vært jevnt synkende, opplyser Marit Smaavik Johansen, overlege ved Kvinneklinikken ved Universitetssykehuset i Oslo til VG.

• Gutter får sin første utløsning når de er mellom 11 og 13 år, opplyser Anders Angelsen, avtalespesialist i urologi ved Helse Sør-Øst til VG.

– Undervisning er svært viktig

– Det er svært viktig at jenter og gutter får undervisning om puberteten. De trenger å vite om puberteten for å unngå uønsket graviditet, og vite hva som er normalt og ikke, sier Smaavik Johansen til VG.

Angelsen er enig.

– Generelt så er det viktig at både gutter og jenter har best mulig kunnskap om egen kropp, slik at de endringen som skjer ufarliggjøres, sier han.

REKTOR: Håkon Funck, rektor ved Alta kristne grunnskole, sier skolen neppe hadde fjernet sidene dersom det hadde vært aktuelt i dag. Foto: Hanne Larsen / Altaposten

Og akkurat argumentet om at jenter får menstruasjon tidligere, gjør at rektor ved skolen, Håkon Funck, mener læreboksensuren kan være moden for revisjon.

– At jenter nå får sin menstruasjon tidligere, gjør at en kan tenke at det nå er naturlig å ta inn dette på tidligere trinn. Dette er noe vi kommer til å vurdere, sier Funck til VG.

Rektor åpner for å endre

Han sier skolen forholder seg til statlige kompetansemål ved å undervise om puberteten i sjuende klasse isteden for femte, men at skolen tidligst kan flytte pensum fra neste år.

Skolen er organisert som et samvirke, hvor medlemmene velger en bokkomite, stort sett av foreldre, som går igjennom materiellet som brukes i undervisningen. Komiteen har også kontakt med andre lærere og skoler, opplyser rektor.

– Da skolen startet så var det en del materiell som ble tatt ut og erstattet med annet av hensyn til at mange foreldre hadde et annet verdisyn. Men nå i 2016 er barn eksponert på en helt annen måte enn da den ble startet, så det er ikke sikkert den samme beslutningen hadde blitt tatt i dag, sier Funck og legger til:

– Jeg skjønner at det virker som en gammeldags måte å gjøre dette på.