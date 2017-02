Helseministeren fjerner abortnemnder

Helseminister Bent Høie (H) reduserer antall abortnemnder fra 35 til 15. SV vil fjerne nemndene helt og overlate til kvinnen selv å bestemme.

For fire år siden anbefalte en uavhengig ekspertgruppe å redusere antall abortnemnder. Nå foreslår helseministeren å mer enn halvere antallet fra 35 til 15. Dette skal gi kvinner som søker om senabort et mer likeverdig tilbud.

– Det kan ikke være slik at kvinner som er i en vanskelig situasjon, og som søker abort, blir møtt på forskjellige måter. Alle kvinner skal få sin sak vurdert likt, uavhengig av hvilken nemnd som behandler saken, sier Høie.

– Endringen innebærer at det ikke lenger kreves nemnder ved alle sykehus som gjennomfører abort etter utgangen av 12. svangerskapsuke. De regionale helseforetakene kan redusere antall nemnder uten å redusere antall sykehus som utfører inngrepene.

Skal slippe å reise



Abortloven * De 12 første ukene av svangerskapet kan kvinnen selv ta avgjørelsen om abort. * Etter 12. svangerskapsuke kan abort utføres når: – Det er fare for kvinnens fysiske eller psykiske helse. – Kvinnen har eller blir satt i en vanskelig livssituasjon. – Det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom. – Graviditeten er et resultat av voldtekt eller incest. – Kvinnen er alvorlig sinnslidende eller psykisk utviklingshemmet. * Etter 18. uke kan man ikke ta abort med mindre det er tungtveiende grunner til det. * En nemnd kan innvilge abort inntil 22. svangerskapsuke. Etter det er det ikke lov å ta abort av såkalte sosiale grunner, ifølge Helsedirektoratets tolkning av loven. Kilde: Lovdata

Hvert år søker rundt 600 kvinner om å få avbryte svangerskapet etter at 12-ukersgrensen for selvbestemt abort er passert. De må møte i en såkalt primærnemnd, som sier ja eller nei til senabort. I 2015 ble 85 prosent av søknadene innvilget, viser tall fra abortregisteret.

I 2013 kom en rapport som konkluderte med at abortnemndene brøt loven, og at det kunne gjøre det enda vanskeligere for kvinner som allerede var i en fortvilet situasjon.

Leder i Høyres Kvinneforum, Tina Bru, forlangte i forrige uke at helseministeren tok grep. Det gjør han nå, fire år etter den knusende rapporten.

– Dette er en sak vi har måttet gå skikkelig inn i. Det har vært viktig å ivareta hensynet til dem som bor ved et sykehus som ikke lenger skal ha abortnemnd. Nå har vi fått avklart at det kan etableres et system for videokonferanser for dem som ønsker å møte i nemnda, men som ikke vil eller kan reise, sier Høie.

Helse- og omsorgsdepartementet sender nå et forslag til endring i abortforskriften ut på høring. Der foreslås det også at kvinner som må reise for å møte i abortnemnda skal få dekket utgiftene uten å betale egenandel.

Helseministeren overlater nå til helseregionene å finne ut hvilke sykehus som skal ha abortnemnder og ikke.

– Helsedirektoratet har kommet med en anbefaling om hvor nemndene bør være, men helseregionene vil få mulighet til å vurdere dette ut fra lokale hensyn, sier Høie.

SV: Abortnemnder hører fortiden til



SV mener at hele systemet med abortnemnder hører fortiden til.

– Innenfor det tidsrommet det er lov å ta abort, er det kvinnen selv som må få bestemme, også etter 12. uke. Jeg skjønner ikke begrunnelsen for hvorfor kvinner kan bestemme selv før 12. uke, men ikke etter, sier stortingsrepresentant Karin Andersen.

Karin Andersen (SV). Den nye integreringsavtalen legges frem. Pressekonferanse i vandrehallen i Stortinget. Foto: FRODE HANSEN, VG Foto: Frode Hansen , VG

Hun mener den gravide selv bør få avgjøre om hun vil avbryte svangerskapet helt fram til 22. uke. Hvis det er medisinske forhold som behøver avklaring, er det en lege og ikke en abortnemnd som må konsulteres, ifølge Andersen.

– Det handler ikke bare om å bli behandlet likt, men om selvbestemmelse. Hva i livet skulle ei slik nemnd kunne vurdere bedre enn kvinnen selv? spør hun.

– Kan det bli flere senaborter hvis nemndene fjernes?

– Det frykter jeg slett ikke. Kvinner tar ikke abort for moro skyld, enten det er før eller etter 12. uke. Det er en vanskelig beslutning, men vi kan ikke fortsette å ha dette overformynderiet, mener Andersen.

Hun mener kvinner som vurderer å ta abort trenger noe helt annet enn abortnemnder. For at flere skal velge å fullføre svangerskapet, må de kunne stole på at de får all den hjelpen de trenger når barnet er født, mener SV-politikeren.

– Så lenge foreldre må slåss seg fram fra etat til etat, er det helt meningsløst å diskutere sorteringssamfunnet, sier Karin Andersen.

