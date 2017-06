Åtte biler brant to steder i Oslo

For andre natten på rad har det vært flere bilbranner i hovedstaden.

Nødetatene rykket ved 00.30-tiden først ut til Micheletveien på Furuset etter å ha mottatt melding om brann i to biler. Ikke lenge etter ble det opplyst at brannvesenet hadde slukket flammene.

– Begge bilene er hardt skadet. Vi etterforsker om dette kan ha sammenheng med andre bilbranner i byen den siste tiden, sier operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt til NTB.

Et vitne har forklart at en hvit bil, muligens en BMW, ble sett kjørende fra åstedet i stor fart, og politiet søkte natt til onsdag etter denne bilen.

– Vi har ikke lyktes å komme i kontakt med føreren, men vi fortsetter å søke utover natten. Det er for tidlig å si noe om brannårsaken, men begge bilene er tauet inn for kriminaltekniske undersøkelser, sier Ullsand til VG ved 02.30-tiden.

To og en halv time etter den første brannen, fikk politiet melding om en ny bilbrann – denne gangen i Herslebs gate i Gamle Oslo.

Det skal først ha brent i én bil og derfra spredde flammene seg til kjøretøyene rundt, og det brant i til sammen seks biler. Bilene sto inntil bebyggelse, og politiet ba beboere om å holde seg innendørs og lukke vinduer.

UTBRENT: Flere av bilene i Herslebs gate ble totalskadet i brannen natt til onsdag. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

Politiet vil ha tips dersom noen har sett biler kjøre fra stedet mellom klokken 02.30 og 02.50.

– Vi vil etterforske om også denne brannen har sammenheng med de andre, men per nå behandler vi det som to enkelthendelser, sier Ullsand.

VG har snakket med en kvinne i 30-årene, som var på vei hjem fra jobb på Tøyen da hun så tykk røyk og masse blålys.

– Da jeg kom nærmere så jeg at det sto store flammer opp. Det kom ei dame ut i pysjbuksa, og det samlet seg flere folk, før politiet ba oss om å gå lengre unna. En mann satte seg i en bil som sto i nærheten, trolig for å redde den. Det så ganske dramatisk ut, sier hun.

SEKS BILER BRANT: Brannmannskaper drev tidlig onsdag morgen etterslukking etter bilbrannen i Herslebs gate. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

Brannene kommer et døgn etter at til sammen tre biler sto i fyr natt til tirsdag, først to på Mortensrud og deretter en på Høybråten.

– Sakene etterforskes som enkeltstående hendelser, men ses i sammenheng grunnet nærhet og at begge er bilbranner. Vi vet ennå ikke om de er påtent, men kan ikke utelukke dette, sa seksjonsleder Rune Skjold i Oslo politidistrikt til NTB tirsdag.

Det ble brukt både politihunder og politihelikopter i søket etter mulige gjerningsmenn, men ingen er så langt pågrepet.