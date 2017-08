Aarebrot sjokkert over Hellelands hijabuttalelse

Frank Aarebrot mener kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) er på jordet dersom hun sammenligner hijabbruken i «Faten tar valget» med korssaken fra 2013.

Kringkastingsrådet har mottatt rekordmange klager på «Faten tar valget» på NRK, selv om programmet ikke har gått på lufta ennå. I serien går Faten Mahdi Al-Hussaini med hijab, slik hun også gjør til daglig.

Kulturminister Helleland mener det er positivt at NRK fremmer en profil med religiøst hodeplagg, og sa tirsdag at hun får assosiasjoner til saken der nyhetsanker Siv Kristin Sællmann ble nektet å bruke et korssmykke under en nyhetssending.

– Statsråden er fullstendig på jordet. Det hun sier er helt feil, sier valgforsker og Ap-medlem Frank Aarebrot til Vårt Land , og legger til at han er sjokkert over at Helleland ikke har mer kunnskap om saken.

– Helleland antyder at nyhetsankere i dag ville fått bruke både kors og hijab. Det er bare tøv. Dersom hun ikke visste det fra før, burde hun i hvert fall ha fått det med seg gjennom debatten som går nå, sier han.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen mener det er «en misforståelse i en hektisk valgkamp» og sa tirsdag at han mener sakene ikke kan sammenlignes.