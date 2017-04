Åpent opprør mot Olaf Thommessen: – Leder gjennom harselering og frykt

TRONDHEIM/OSLO (VG) Ansatte tar et kraftopprør mot toppsjef Olaf Thommessen (50) i Bedriftsforbundet.

VG har intervjuet flere ansatte og tillitsvalgte i arbeidsgiverorganisasjonen Bedriftsforbundet, som organiserer 4000 små og mellomstore bedrifter i konkurranse med Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Det viser at sentrale medarbeidere ikke har tillit til toppsjefen, profilerte Olaf Thommessen.

En ansatt, Monica Henriksen-Toset (47), varslet internt om problemene 14. mars. 10 dager senere ble hun varslet om at hun mister sin fulltidsstilling.

På distriktskontoret i Trondheim jobber forbundets grand old lady, Tove Hassel (73), som har arbeidet der i 19 år.

Les: Lærer deg å stryke skjorten

– Jeg kan ikke sitte stille og se på



Hun kjenner de fleste i forbundet og ser hva som er i ferd med å skje.

– Jeg kan ikke sitte stille og se på at en mann greier å ødelegge noe flott som så mange har lagt sjelen sin inn i å bygge opp. Å være en god sjef handler om å ta ansvar. Det hender at vi alle gjør feil, men da henger du ikke ut medarbeiderne som har gjort det. Uten unntak henger han bjellen på katten – til alle, utenom seg selv, sier Hassel.

Hun har viet mye av sitt liv til forbundet og jobber mange år på overtid i forbundet hun elsker.

– Jeg må si det er med tungt hjerte jeg sier dette. Jeg har aldri gjort noe slikt i hele mitt liv. Men jeg er så glad i forbundet mitt at jeg er nødt til å si ifra. Olaf Thommessen behandler folk dårlig. Det har spredt seg en fryktkultur i vår lille organisasjon som vi må få stanset.

Thommessen: Jeg kjenner meg ikke igjen



VG møtte Thommessen fredag. Han ble forelagt alle uttalelsene i dette intervjuet. Han rådførte seg med sine rådgivere og valgte å svare skriftlig.

– Påstandene knyttet til min person og min atferd velger jeg ikke å kommentere fordi det er umulig å forsvare seg mot udokumenterte påstander og personkarakteristikker. Jeg kan bare si at jeg ikke kjenner meg igjen i det som hevdes, skriver Thommessen.

Resten av Thommessens uttalelser kan du lese lenger nede i teksten.

Flere av de ansatte hevder at Thommessen bryter arbeidsmiljøloven jevnlig: De mener at han nedprioriterer helse miljø og sikkerhet (HMS) og at han mener medarbeidersamtaler ikke er viktig.

Les: Thommessen engasjert i havnefeide

Og etter at advokaten som var verneombud frem til februar i år, sluttet, er det ikke tatt initiativ for å finne ny.

Ved hovedkontoret i Oslo er det 11 ansatte. I Trondheim er det to.

Den andre, i tillegg til Tove Hassel, er Monica Henriksen-Toset (47), som har vært ansatt i Bedriftsforbundet i syv år.

47-åringen varslet i skriftlig form kontrollkomiteen i forbundet 14. mars om sine opplevelser.

24. mars kom Thommessen til Trondheim med en oppsigelse i hånden.

– Jeg har ingen opplevelse av å ha gjort noe feil. Vi står på døgnet rundt og har gjort det med stor glede. Men når du stort sett bare får kjeft, så blir det vanskelig, sier Henriksen-Toset.

Eksempler



Hun nevner et par eksempler på det hun mener er dårlig lederskap:

– Thommessen hadde akkurat tilbudt meg ansvaret for å lede salgs- og markedsavdelingen. Men ikke lenge etterpå ringte han og sa han hadde en god nyhet: Han hadde funnet en annen leder for salg og markedsavdelingen. Det eneste jeg så til den jobben var at visittkortet var trykket opp, med ny tittel.

– Kan du ha gjort noe han reagerte på?

– Jeg vet ikke. Jeg var selvsagt glad for å få det nye ansvarsområdet, men spurte hvem som da skal ha ansvaret for å følge opp regionene.

Les: Kandidat til sjef i Forbrukerrådet

– Fullstendig ubrukelig



Regionene har vært Trondheim-kontorets ansvar, først med Hassel som sjef og de senere årene Monica Henriksen-Toset. Hun nevner et annet eksempel.

– Jeg mailet regionene om vårt gaselle-arrangement. I det påfølgende skype-møtet slengte Thommessen en utskrift av mailen i bordet og skrek at den var fullstendig ubrukelig. Men all informasjonen i den mailen hadde kommet fra ham.

I februar innkalte Thommessen og den nye lederen for salg og markedsavdelingen Henriksen-Toset til et skypemøte med halvtimes varsel.

SVARER PÅ KRITIKKEN: Olaf Thommessen. Foto: Roger Neumann , VG

– De begynte å spørre om jeg hadde noe problemer med henne som sjef. Jeg sa nei, men så ville de vite om fire dager i uke 44, som de ikke kunne redegjøre for om jeg hadde vært på jobb: De beskyldte meg for å skulke. Det var så sjokkerende at tårene begynte å trille, sier hun.

– Jeg vet at Monica var på jobb de dagene og aldri har skulket. Hun er så lojal og arbeidsvillig, sier Hassel.

Les: Thommessen truet med stein

Fikk oppsigelse etter ti dager



14. mars forfattet Henriksen-Toset brevet til kontrollkomiteen i forbundet, med tittelen «Varsel om kritikkverdige ledelse i Bedriftsforbundet», hvor hun forteller om sine opplevelser.

16. mars ringte lederen i kontrollkomiteen, Tom Utsogn, og sa at han vil gripe fatt i det. Han informerte styreleder i Bedriftsforbundet, Knut Wold.

– 24. mars kom Thommessen til Trondheim. Han sa økonomien er så vanskelig at de må kutte; jeg fikk tre måneders oppsigelsesavtale fra stillingen jeg har i dag og tilbud om en 50 prosentstilling.

– Må være forbilde



Tove Hassel sier hun ikke godtar urettferdighet.

– Vi er en organisasjon som skal hjelpe og gi råd til små og mellomstore bedrifter. Da må vi være et forbilde. I stedet bryter vi de fleste regler og kjører over medarbeidere som er dyktige og som ikke har gjort noe galt.

En annen ansatt fremholder at saken ikke dreier seg om forholdet til Trondheimskontoret, men hvordan Thommessen leder hele forbundet.

Les: Thommessen fikk hjerneblødning

– Skal Bedriftsforbundet leve videre, så må Thommessen gå. Han kom inn for å rydde opp for et knapt år siden. Det er greit, men måten han behandler folk på, er uholdbar:

– Utad er han jovial og fremstår som en god leder. Innad er han herskende og leder gjennom harselering og frykt, sier en ansatt som ikke vil stå frem av frykt for represalier.

Thommessens svar



Thommessen beklager at prosessene de ansatte har vært gjennom, oppleves slik som denne reportasjen viser.

– Bedriftsforbundet er inne i en periode med sterk vekst etter mange år med nedgang og tilbakegang. Det vil være feil av meg å kommentere konkrete personalsaker, men generelt kan jeg si at nødvendige endringer og forbedringer kan oppleves smertefulle for dem som berøres. De endringer det er snakk om, er forankret i styrevedtak, og er ikke noe solospill fra min side. Likevel er jeg selvsagt lei for at slike prosesser oppleves slik det er beskrevet.

Han legger til:

– Saken er under behandling i de rette organer i Bedriftsforbundet, og jeg vil selvsagt bidra der slik at saken blir behandlet på best mulig måte.

Les: Feide med Sponheim

– Nødt til å gripe fatt i

Vebjørn Strømsnes er regionleder i Bedriftsforbundet Midt. Han er bekymret.

– Jeg er kjent med kritikken og har informert styret i Midt Norge. Deler av slik kritikk er selvfølgelig farget av at man står midt oppi det, men jeg kjenner de involverte og vet at de ikke lyver. Det betyr at vi har en ukomfortabel situasjon i forbundets administrasjon, som styret er nødt til å gripe fatt i, sier Strømsnes.

Leder i kontrollutvalget som mottok varslingen fra Henriksen-Toset, Tom Utsogn, sier han ikke vil kommentere saken.

Styreleder Knut Wold ønsker heller ikke å gi noen utfyllende kommentar, utover dette:

– Jeg er opptatt av at Bedriftsforbundet skal fungere som et lag; jeg har også sjela mi i forbundet. Vi er nå inne i en intern prosess, som jeg må få lov å jobbe med før uttaler meg.

Venstre-mann



Olaf Thommessen er tidligere politiker og leder. Han gikk på dagen i januar 2015, fra jobben som generalsekretær i Plan Norge etter intern konflikt.

Thommessen var aktiv politiker i Venstre fra 2002 til 2011, hvor han blant annet var nestleder.

Han var gift med Vendela Kirsebom i 11 år frem til 2007.