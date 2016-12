70.000 uten strøm: Slik herjet ekstremværet

Tak, campingvogner og trampoliner har blitt tatt av vinden og 70.000 nordmenn er uten strøm som følge av «Urds» herjinger.

Da uværet nådde orkan styrke på Vest- og Sørlandet mandag kveld satte «Urd» en rask stopper for julefreden over store deler av landet.

Natt til tirsdag har det imidlertid roet seg betraktelig.

Meteorologisk institutt opplyser at de regner ekstremværet som over, selv om det fremdeles kan komme vindkast opp til 35 meter i sekundet.

– Det vil være store lokale variasjoner. Men fra og med i morgen tidlig minker uværet, først i Aust-Agder og etter hvert på Østlandet, sier statsmeteorolog Frode Hassel til VG.

Les også: Fotograferer uværet – så skyller bølgen over Rob (40)

KRAFTIG VIND: Det blåste kraftig på Dvergnestangen ved Randesund utenfor Kristiansand. Her har et tre blåst overendene. Foto: , Torgeir Fiskvik Sørensen

Strømløse i sør og vest

Kjetil Hillestad, pressevakt i NVE, sier til VG at rundt 30.000 husstander har mistet strømmen som følge av uværet. Det tilsvarer omtrent 70.000 personer.

– Trær som har falt over strømlinjene er den største årsaken, sier Hillestad.

Ifølge Hillestad er det usikkert når strømmen kan komme tilbake. Han oppfordrer folk til å følge med på nettsidene til sine nettselskaper.

– De oppdaterer sidene sine, og forteller når strømmen kommer tilbake. Nå jobber de alt de kan for å få strømmen tilbake på plass, men de må ta hensyn til sikkerheten til mannskapene som jobber ute, sier Hillestad.

De fleste er i Hordaland, men også Rogaland og Agder-fylkene er rammet.

Trær overende



Både i Hordaland, Rogaland, Agder-fylkene og Vestfold har Vegvesenets vaktoperatører måttet rydde veier for trær som har måttet gi etter for uværet.

I Flekkefjord stenges fylkesvei 906 av en litt annen grunn: Her lå nemlig taket som har rast av en bygning like ved. I Mandal tok vinden med seg en trampoline, og i Rogaland måtte skilt, takplater og vinduer ryddes vekk fra veiene.

Både i Bergen og ved Askøy har brannvesenet sikret løse takstener.

I Djupdalen vest for Molde så politiet det nødvendig å sikre et busskur som sto i fare for å blåse ut i veien. Like ved, i Molde sentrum, har årets juletre tapt kampen mot vinden.

Den samme skjedde sent mandag kveld med juletreet i Arendal, som ligger rett ut etter uværets herjinger.

OPP NED: Denne campingvognen fikk tilværelsen snudd på hodet av uværet. Foto: Tor Erik Schrøder , NTB scanpix

Politiet i Rogaland opplyser på Twitter om at et tre har falt over en toglinje og tatt fyr ved Paradis stasjon i Stavanger.

DET SKJEVE TRE I RÅDE: Juletreet i Råde utenfor Sarpsborg kjemper tappert mot stormen. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

Har du bilder av uværet? Kontakt VGs journalister her!

Ved 21-tiden hadde Hordaland-potlitiet rundt 20-30 pågående oppdrag som følge av blant annet naturskader, trær som har veltet og skorstein som skal sikres.

Høy vannstand



Hovedredningssentralen kaller bølgene for livsfarlige, og advarer skuelystne om å komme for nært.

Over store deler av landet er det i tillegg svært høy vannstand. Østlandsposten skriver at to gater i Sandefjord er stengt på grunn av flom og Fredriksstad Blad melder at politiet advarer mot svært høy vannstand, spesielt på Hvaler.

– Få bilen opp i høyden, de som har båt ute bør sjekke fortøyningene og sørge for at båten er godt fortøyde, sier Pål Bustgaard hos Horn Rescue på Hvaler til avisen.

Østfold-politiet melder på Twitter at vannet har gått over bryggekanten i Halden sentrum, og at området har blitt sperret av.

Brannvesenet i Rogaland legger rundt klokken 22.23 ut sandsekker for å unngå vanninntrengning i bygninger i Vågen.

HØY VANNSTAND: Det er storflo over store deler av landet. Bildet er fra Gyssestad båtforening i Sandvika i Bærum. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

Problemer med infrastrukturen

Også i Sverige og Danmark herjer ekstremværet: I Danmark måtte et SAS-fly med 111-passasjerer på vei fra Island til København nødlande på veien. Men noen jubler over uværet: Vindmølleindustrien i landet melder nemlig at 110 av Danmarks strømforbruk kommer til å dekkes av vind 2. juledag.

Her til lands har Urd satt en stopper for store deler av det norske fergesambandet, og flere fly står. Det samme gjør helikoptertrafikken på Vestlandet.

Flere veier er stengt som følge av uværet – sist ut er E6 over Dovrefjell i Oppland. Omkjøring er via riksveg 3 ved Kvikne, melder politiet.

VG følger uværet direkte: Få siste nytt her