35-åring siktet for uaktsomt drap på Hjalmar Johnsen (62)

En 35 år gammel mann er pågrepet og siktet for uaktsomt drap på 62 år gamle Hjalmar Johnsen som har vært savnet i Skien siden fredag.

35-åringen er siktet for uaktsomt å ha forvoldt 62-åringens død, opplyser påtaleleder ved politiet i Telemark, Guro Siljan, i en pressemelding fra politiet.

– Vi mistenker at han har kjørt på den savnede med tråsykkel i fotgjengerfeltet. Og at han som følge av det er død. Denne teorien baserer vi på vitneforklaringer, sier politiadvokat Asle Sandnes til VG.

Politiet undersøker nå om Johnsen kan ha havnet i vannet etter påkjørselen.

Den siktede mannen er fra Skien, og ble pågrepet tirsdag kveld, opplyser Sandnes.

Johnsen har vært savnet siden fredag, og er fremdeles ikke funnet.

– Bakgrunnen for pågripelsen er opplysninger fra vitner i saken. Vi er tidlig i etterforskningen, og politiet er nødt til å være tilbakeholdne med detaljer rundt hendelsen og de momenter som ligger til grunn for pågripelsen. Årsaken er at vi ønsker å redusere risikoen for å påvirke forklaringer fra vitner, opplyser politiet.

Forsvant fredag

Den 35 år gamle mannen ble pågrepet tirsdag uten dramatikk, opplyser advokatfullmektig Augund Krogh på vegne av mannens forsvarer, Tollef Skobba, til VG.

– Det jeg kan si er at det åpenbart er en innledende fase i politiets etterforskning, klienten har avgitt ett avhør i saken. I tilknytning til spørsmålet om straffskyld, er det ikke tatt stilling til det på det nåværende tidspunkt, sier han.

Ifølge politiadvokat Sandnes har 35-åringen ikke tatt stilling til siktelsen enda, men forklart at det var en hendelse på brua.

Johnsen ble formelt meldt savnet til politiet mandag denne uken, ifølge Telemarksavisa. Avisen skriver at den savnede var på besøk hos venner, og at han skulle hjem en tur for å bytte klær før de skulle møtes til middag senere på kvelden. Der skal han aldri ha dukket opp.

Elektroniske spor viser at han trolig befant seg ved boligen sin klokken 20.28. Etter dette er det uvisst hvor han har tatt veien, skriver NTB.

Søker fremdeles etter den savnede

Telemarksavisa skriver at det onsdag formiddag foregår undersøkelser ved en gangbro ved Smieøya utenfor Skien sentrum, som politiet tirsdag kveld skal ha sperret av. Der foretar kriminalteknikere undersøkelser på et område på rekkverket av broa, ifølge avisen.

Rekkverket har ifølge Varden tydelige merker.

– Vi ser etter skrapemerker, opplyser kriminaltekniker på stedet, Terje Traaholt, til Varden.

Operasjonsleder i politiet, Jørn Gustav Larsen, forteller til avisen at de nå kun leter i et avgrenset område. Det ble natt til onsdag søkt med dykkere i vannet ved Damfossen, uten at det førte til funn.

Politiet opplyser at de nå fortsetter søkene etter den savnede mannen, og etterforsker saken for å kartlegge hva som har skjedd.

– Vi vil i dag foreta tekniske undersøkelser på aktuelle steder og gjennomføre vitneavhør og innhente tekniske spor. Videre fortsetter søkene etter den savnede, opplyser politiet.