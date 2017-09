35-åring siktet for uaktsomt drap på 62-åring

En 35 år gammel mann er pågrepet og siktet for uaktsomt drap på en 62-åring som har vært savnet i Skien siden fredag.

Den siktede 35-åringen er siktet for uaktsomt å ha forvoldt 62-åringens død, opplyser påtaleleder ved politiet i Telemark, Guro Siljan, i en pressemelding fra politiet.

– Bakgrunnen for pågripelsen er opplysninger fra vitner i saken. Vi er tidlig i etterforskningen, og politiet er nødt til å være tilbakeholdne med detaljer rundt hendelsen og de momenter som ligger til grunn for pågripelsen. Årsaken er at vi ønsker å redusere risikoen for å påvirke forklaringer fra vitner, opplyser politiet.

Søker etter den savnede

62-åringen ble formelt meldt savnet til politiet mandag denne uken, ifølge Telemarksavisa. Avisen skriver at den savnede var på besøk hos venner, og at han skulle hjem en tur for å bytte klær før de skulle møtes til middag senere på kvelden. Der skal han aldri ha dukket opp.

Politiet opplyser at de fortsetter søkene etter den savnede mannen, og etterforsker saken for å kartlegge hva som har skjedd.

– Vi vil i dag foreta tekniske undersøkelser på aktuelle steder og gjennomføre vitneavhør og innhente tekniske spor. Videre fortsetter søkene etter den savnede, opplyser politiet.