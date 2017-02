22. juli-støttegruppe og AUF vil flytte minnesmerke

22. juli-støttegruppen og AUF vil unngå en opprivende rettssak om et minnesmerke på Sørbråten. De foreslår i stedet et minnesmerke på Utøyakaia.

– Vi gjør dette for å unngå en opprivende og uverdig rettsssak, sier Mani Husseini på en pressekonfranse på Utøyakaia torsdag formiddag.

Kommunal-og moderniseringsminister Jan Tore Sanner deltar også på pressekonferansen. Han stiller seg positiv til forslaget om et minnesmerket på Utøyakaia.

– Jeg ønsker å jobbe videre med dette forslaget, og få det vurdert. I det arbeidet er det avgjørende at vi får en god og involverende prosess med naboer, velforening og andre berørte. Jeg vil derfor ta initiativ til å invitere dem til å diskutere om dette forslaget lar seg realisere, sier Sanner.

Vil ha avgjørelse før sommeren



Sanner sier at de har en ambisjon å få en avklaring før sommeren.

– Jeg har stor sans for forslaget fordi det var dette stedet er så sentralt for den tragiske dagen. Her dro forvetningsfulle ungdommer ut på sommeleir. Her kom noen tilbake som klarte å rømme, men her kom også de som ikke klarte det. Her kjempet ungdom for livet, sier Sanner.

Mani Husseini forteller at AUF har fulgt debatten rundt det planlagte nasjonale minnesmerket i lang tid, og at de ikke lenger kunne sitte og se på at en vanskelig prosess ble enda vanskeligere.

– AUF håper at forslaget om å plassere det på denne tomten vil bidra til å skape et verdig, vakkert og betydningsfullt nasjonalt minnested, til glede for direkte berørte, de lokale heltene og for nasjonens nåværende og framtidige genrasjoner, sier Husseini.