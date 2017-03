21 steder i Sør-Norge over 20 grader – har bare skjedd én gang før

Varmebølgen som slo inn over Sør-Norge søndag, er høyst unormal, og har bare skjedd én gang tidligere.

Hele 21 steder noterte værstasjoner temperaturer over 20 grader Celsius.

21 steder over 20 grader Her er de 21 stedene hvor det ble registrert temperatur over 20 grader søndag 26. mars 2017: Hokksund, Buskereud, 21,8 C Gjerpen, Telemark, 21,8 C Lier, Buskerud, 21,7 C Gvarv - Nes Bioforsk, Telemark, 21,6 C Drammen-Berskog, 21,4 C Bø, Telemark, 21,4 C Hynneklev, Aust-Agder, 21,4 C Tønsberg - Kilen, Vestfold, 21,2 C Ramnes, Vestfold, 21,2 C Gvarv - Nes, Telemark, 21,2 Arendal Lufthavn, 21,2 C Notodden Flyplass, 21,1 C Nelaug, Aust-Agder, 21,0 C Oslo - Bygdøy, 20,9 C Tønsberg - Taranrød, 20,8 Kjeller, Akershus, 20,4 C Lyngdal, Vest-Agder, 20,4 C Asker, Akershus, 20,2 C Sande, Vestfold, 20,1 C Blindern, Oslo, 20,0 C Kilde: DNMI

– Nei, dette er langt fra normalt, sier statsmeteorolog John Smits ved Meteorologisk institutt.

– Vi har bare én gang tidligere registrert marstemperaturer over 20 grader – og det var i 2012. Da satte målestasjonen Landvik ved Grimstad mars-rekord med 23,1 grader 27. mars. Hele seks fylker satt ny temperaturrekord for mars i 2012.

Selv om vårvarmen søndag var sterk og høyst unormal, rangerer meteorologene varmehendelsen i mars 2012 som sterkere.

Varmetopp søndag

Smits har talt opp antallet maksimumsnoteringer fra landets værstasjoner – og kommer til at hele 21 stasjoner – blant dem Blindern i Oslo – hadde temperatur på 20 varmegrader eller mer.

– Dette skyldes en kombinasjon av flere forhold, at luftmassene som kom inn fra vest og over fjellet i utgangspunktet var nokså mild, og at vi så fikk en føn-effekt når den blåste over fjellet. I tillegg hadde vi sol og pent vær som ytterligere medvirket.

Han påpeker at det hovedsakelig var litt inne i landet at den deilige sommervarmen kom – ute på kysten var det betydelig lavere temperatur:

– Færder fyr hadde for eksempel bare 7 plussgrader søndag, sier han.

Kjøligere dager

Mandag blir også en varm dag, varmest litt inne i landet, men nå når varmebølgen toppen:

– Det kan likevel være at noen steder som ikke nådde helt opp søndag, for eksempel i Østfold eller Vestfold, får høye temperaturer mandag.

Men tirsdag og onsdag synker temperaturene:

– Nå får vi litt mer nordlig vind, og vi får gradvis kjøligere dager. Etter hvert vil den kjølige luften som har ligger over Nord-Norge, ta seg sørover til Sør-Norge. Torsdag og fredag kommer det også inn et lite lavtrykk fra sørvest, som vil gi noe nedbør i Sør-Norge. Over 800–1000 meter vil dette falle som snø, sier John Smits.

Mer normale temperaturer

Kollega Vibeke Thyness sier at temperaturen stort sett vil falle tilbake til normalt mars-nivå tirsdag.

– Den veldig varme luften forlater oss i løpet av natt til tirsdag. Det betyr at maks-temperaturen flere steder er ned rundt ti grader. På Vestlandet er det ikke så verst vær, men vi ha usikkerheten for havtåke særlig om morgenen.

Midt-Norge har hatt en del bygevær, og vil fortsatt få noen byger i dagene som kommer.

Nord-Norge må trolig belage seg på fortsatt vinterlig værtype med høy fare for snøskred mange steder. Mandag og tirsdag er det varslet faregrad 3 og 4 over store deler av Nord-Norge.

– Det kraftige bygeværet som Nord-Norge har opplevd, ser ut til å fortsette. Og det betyr nok at den store snøskredfaren vil vedvare, og skredfaren flytter seg etter hvert som vinden skifter retning og vinden flytter på snømassene, sier hun.