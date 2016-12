21 års fengsel for trippeldrap i Pakistan

Et foreldrepar i Oslo skal ha bestilt drap på datterens ektemann, for å gjenopprette familiens ære etter at de giftet seg uten deres samtykke.

Påtalemyndighetene mener at en 24 år gammel mann ble drept av sin egen onkel og bror, fordi han giftet seg med deres datter mot hennes foreldres vilje.



I mai 2013 ble ekteparets svigersønn, hans bror og far drept med flere skudd i Pakistan.

Familien skal ha bestilt drapene for på gjenopprette familiens ære.

I forkant av saken som gikk i Oslo tingrett i fjor høst, innrømte en norsk-pakistansk mann (56) i politiavhør å ha vært til stede ved trippeldrapet – men 56-åringen nekter å ha avfyrt skudd.

Da saken ble behandlet i Oslo tingrett i fjor, ble ekteparet dømt til lovens strengeste straff, 21 års fengsel. Mannens bror ble idømt 17 års fengsel. Alle de tre anket på stedet. Ankesaken har nå pågått i Borgarting lagmannsrett siden september.

Alle de tre tiltalte er bosatt i Norge, mens drapsofrene var bosatt i Pakistan.

Kidnappet og drept



Ifølge påtalemyndighetene ble svigersønnen kidnappet 17. mai 2013 i Islamabad og tatt med til den norsk-pakistanske familiens hus i Gurjat.

Der skal svigersønnen ha blitt holdt innesperret – mens faren og broren hans ble invitert for å hjelpe dem med anmeldelsen av svigersønnens forsvinning.

Natt til 18. mai norsk tid ble de tre drept i huset til den norsk-pakistanske familien. Det drapstiltalte ekteparet skal ha vært i Norge på drapstidspunktet, og politiet mener de står bak planleggingen, ifølge tiltalen.

VG har tidligere fått opplyst at det var foreldreparets to døtre som varslet norsk politi om saken.