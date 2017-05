Slik ivaretar politiet sikkerheten på 17. mai

FREDRIKSTAD/OSLO (VG) Politiet har satt inn flere sikkerhetstiltak i forbindelse med 17. mai; blant annet veiskrapere, busser og søppelbiler.

En veiskrape står tvers over veien i Fredrikstad sentrum. Det er bare en av 15 kommunale kjøretøy som er plassert midt i byen.

Leder ved enhet for operative tjenester i Øst politidistrikt Olav Unnestad sier at de hvert år setter i verk tiltak for å sørge for at det er trygt på 17. mai. Men han ønsker ikke å kommentere bruken av veiskraperen som sperrer veien.

– Jeg kan dessverre ikke uttale meg på detljnivå. Et av tiltakene som kan nevnes spesielt er at vi har styrket samarbeidet med kommunene, slik at vi alle har en lik kunnskapsplattform, sier Unnestad.

– Men er veiskraperen plassert på tvers av veien for å bedre sikkerheten?

– Vi har et stort distrikt og det er lokale tiltak på flere steder. Budskapet er uansett at politiet ønsker å ivareta sikkerheten for at folk skal kunne kose seg i dag.

Oslo strengere enn før



Politiet i Oslo har også satt inn flere sikkerhetstiltak i forbindelse med barnetoget 17. mai enn de har gjort tidligere år.

Det forteller beredskapssjef i Oslo kommune Ann Kristin Brunborg til NRK.

I begynnelsen av mai sa Brunborg til VG at det ville bli noen flere avstengte områder i sentrum enn tidligere. Hun la også til at det på grunn av trengselsproblemer ved Nationaltheatret er lagt opp en noe annerledes rute for 17. mai-toget.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sa senest tirsdag til ABC Nyheter at det ikke var noen endring i trusselbildet før nasjonaldagen. Men justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) varslet allerede i april at flere sikkerhetstiltak ble vurdert i forbindelse med feiringen.

SPERRET: Det er satt opp ekstra sikkerhetstiltak rundt barnetoget i Oslo sentrum 17. mai. Her fra Prinsen gate mens barnetoget passerer. Foto: Fredrik Varfjell , NTB scanpix

Sperrer gater med busser



Blant tiltakene er mer synlig politi, sa justisministeren, som ellers lovet en trygg 17. mai-feiring og oppfordret folk til å feire nasjonaldagen som de alltid har gjort.

– Det er en del kjøretøy som vil være utplassert i byen som et ledd i de sikkerhetstiltakene som er iverksatt. Vi har også utplassert andre objekter som gjør at vi har mer kontroll, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt til statskanalen.

Til VG sier Hekkelstrand at tiltakene politiet har gjort ikke har sammenheng med noen konkrete trusler.

– Dette handler bare om å gjennomføre 17. mai på en trygg og hyggelig måte. Vi vil at alle skal kunne være trygge, kunne spise is og hilse på kongefamilien. Vårt mål er at barna skal ha det fint, sier Hekkelstrand.

BUSS FOR TOG: Politiet har i samarbeid med Ruter satt opp busser for å verne barnetoget og Karl Johans gate mot uvedkommende kjøretøy. Foto: Jørgen Braastad , VG

Blant annet er busser parkert langs flere sidegater for å forhindre uvedkommende å kjøre inn med større kjøretøy. Hekkelstrand opplyser at tiltaket er gjort i samarbeid med busselskapene.

– Som vi alle vet har PST en trusselvurdering fra forrige måned som vi må forholde oss til. Det er en ny normalsituasjon i Europa, som er blitt en del av den verden vi lever i. Vi ønsker ikke at det skal påvirke vår måte å leve på, men vi gjør enkelte tiltak som kanskje ikke har vært synlig tidligere, sier operasjonslederen.

PST oppjusterte trusselbildet i Norge i begynnelsen av april etter terrorangrepet i Sverige, og pågripelsen av en 17-åring med en bombelignende gjenstand i Oslo sentrum.

Synlig væpnet politi vil også bli en del av bybildet i hovedstaden, opplyser Hekkelstrand.

SIKKERHETSTILTAK: Dette bildet viser terrorsikring i Prinsens gate i Oslo i dag. Foto: Andreas Nielsen / VG

Mer tilstedeværelse i Bergen

Midlertidig leder for operative tjenester i Vest politidistrikt, Morten Ørn, sa til VG tidligere i mai at bergenspolitiet øker sikkerhetsnivået noe på nasjonaldagen:

– Ja, vi øker sikkerhetsnivået noe for å sikre en trygg feiring, men jeg går ikke i detalj om hva slags tiltak som blir iverksatt. Folk vil se mer politi, og større tilstedeværelse i gatene. Folk vil se at vi er bevæpnet, og flere stengte gater i Bergen. Det vil også være tyngre stengsler til de største innfartsveiene, sa Ørn.

SØPPELSTOPP: Kommunale kjøretøy sperrer sentrumsgatene også i Fredrikstad. Foto: GISLE ODDSTAD , VG

Foreldre-beredskap i Trondheim



I Trondheim har kommuneledelsen sendt ut et brev med konkrete tiltak som foreldre og foresatte skal forholde seg til dersom det skulle oppstå større ulykker eller alvorlige hendelser, skriver Adresseavisen.

Oppfordringene i brevet går ut på å løpe unna, advare andre og å ringe 112.

– Dette er gjort for at alle skoletogsjefer og foreldre med oppgaver i toget skal vite hva som forventes av dem, hvilket ansvar de har og hvem de henvender seg til – dersom noe skulle skje, sier rådgiver i Rådmannens fagstab, Ole Bjørn Nordland til Adresseavisen.

Politimester Nils Kristian Moe opplyser til avisen at det ikke blir noen generell bevæpning av politiet, men at enkelte patruljer likevel vil være bevæpnet på nasjonaldagen i Trondheim.

