Slik blir 17. mai-været landet rundt

Nasjonaldagen starter grått, men sola titter frem etterhvert.

Værmeldingene for 17.mai er klare. Et lavtrykk påvirker hele landet på nasjonaldagen, og de færreste trenger å bekymre seg for solstikk og en altfor varm bunad.

For hele landet er rådet fra statsmeteorolog Ida Fossli klart: Ha paraplyen i bakhånd!

For de fleste 17.mai-togene på morgenen og formiddagen kan det bli ganske vått. I morgentimene passerer nemlig et nedbørsområde Sør-Norge. For de som skal ut tidlig blir det altså regn, men utover dagen letter det.

I Oslo meldes det om tilnærmet null millimeter nedbør fra klokken 12. De største nedbørsmengdene i hovedstaden ser foreløpig ut til å komme før klokken seks.

– Det er vanskelig å si hvor mye sol det blir i Sør-Norge, men solgløtt blir det, lover statsmeteorolog Ida Fossli.

Varmest blir det østafjells. Her starter dagen med ti grader. På det varmeste vil temperaturen ligge rundt 16 til 18 grader. Langs sørlandskysten blir det par grader kjøligere.

I Kristiansand melder Storm om uvanlig mye nedbør med 20,8 millimeter regn tirsdag. Heldigvis ser det ut til at dette roer seg i god tid før 17.mai-feiringen. Onsdag varsler Storm betraktelig mindre nedbørsmengder i byen, og det meste regnet ser ut til å komme tidlig morgen eller senere på kvelden.

Sol på Vestlandet

Også på Vestlandet starter dagen med regn flere steder. Skyene og nedbøren kan henge igjen i fjellene en stund, men i denne delen av landet kan Fossli lover mer enn bare solgløtt utover dagen.

– Særlig på nordvestlandet og rundt Stad blir det faktisk en god del sol når det først sprekker opp, sier meteorologen.

Så langt ser Ålesund ut til å bli en av byene med det beste været. Her er det meldt om sol hele dagen, og noe tilskyet på kveldstid.

På årets nasjonaldag er det bare Svalbard som slipper unna all nedbør og får det aller beste været. Vestlandet kommer imidlertid på en god plass nummer to. Her vil temperaturen være 15 grader på det varmeste, og også vestlendingene får rundt ti grader på morgenen.

I Bergen er det stort sett meldt om opphold hele dagen fra klokken seks, men ifølge meteorologen vil nedbøren merkes også her. Her er det ifølge Yr størst mulighet for sol utover formiddagen.

Fint bunadsvær i Midt-Norge

Som i øst og vest blir morgentimene våte i Trøndelagsfylkene.

– Her kan gråværet henge litt mer igjen, men det ser ut som det blir greit bunadsvær og ganske fint senere på dagen, sier statsmeteorolog Fossli.

Ifølge Yr vil skydekket slippe sola frem i Trondheim ut på formiddagen, og foreløpig ser det ut til at den vil skinne så å si hele ettermiddagen.

Langs kysten vil det blåse fra sørvest, men jo lenger inn i landet man kommer, jo enklere vil det bli å holde kontroll på finstasen. På det varmeste blir det 14 grader.

Lavtrykket kraftigst i Nord

Særlig Nordland får merke mest til nedbøren lavtrykket tar med seg.

Regnet kommer på morgenen og drar seg oppover i fylket i løpet av dagen. Yr melder om opp til 4,4 millimeter nedbør i Bodø frem til klokken. Ikke før sent på ettermiddagen blir det en bedring, og det ser ut til at man bør foreberede seg på litt regn gjennom hele dagen. Byen ser imidlertid ut til å få mer opphold og solgløtt på kveldstid.

Svalbard, Troms og Finnmark er faktisk de eneste som ikke våkner til regn på 17.mai. For de to sistnevnte starter dagen fint med solgløtt, før nedbøren kommer ut på ettermiddagen.

I Tromsø ser det ut til at menneskene i 17.mai-togene får gå tørrskodd, så sant man er ferdig til klokken 12. Da kommer nemlig regnet, og ifølge Yr skal det fortsette resten av dagen.

– I år blir Svalbard værvinneren. Her blir det fint hele dagen, men temperaturen er ikke like mye å skryte av. Den blir minus fem grader på dagtid, sier statsmeteorologen.