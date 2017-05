Skjerpet sikkerhet rundt 17. mai-feiringen

Flere norske byer har iverksatt ekstra sikkerhetstiltak i forbindelse med 17. mai-feiringen, men oppfordrer folk til å feire nasjonaldagen som vanlig.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

PST oppjusterte trusselbildet i Norge i begynnelsen av april etter terrorangrepet i Sverige og, og pågripelsen av en 17-åring med en bombelignende gjenstand i Oslo sentrum.

VG har snakket med politiet flere steder i Norge, som sier at de iverksetter tiltak i forbindelse med årets feiring av nasjonaldagen.

Politiinspektør Johan Fredriksen ved Fellesoperativ seksjon i Oslo politidistrikt sier til VG at folk flest kjenner grunnlaget for at det nå iverksettes enkelte flere tiltak nå enn tidligere, men oppfordrer folk til å delta i feiringen av nasjonaldagen:

BLI MED PÅ FEIRINGEN: Johan Fredriksen i Oslo politidistrikt oppfordrer folk til å bli med på feiringen av nasjonaldagen, og forteller at politiet har flere forebyggende tiltak iverksatt. FOTO: HELGE MIKALSEN/VG Foto: Helge Mikalsen , VG

– Vi oppfordrer til å bli med og stille opp for demokrati og frihet på nasjonaldagen, og markere at dette er verdier vi setter pris på. Hvis vi hadde hatt konkrete opplysninger som bekymret oss ville vi delt dette med publikum, sier han.

Kompenserende tiltak



Han bekrefter at det er iverksatt ekstra tiltak på årets 17. mai-feiring:

– Publikum vil se at politiet i større grad er til stede, og mange av tiltakene er rent forebyggende. Dette er også tiltak som allerede er iverksatt og som videreføres, mens noe av vår tilstedeværelse ikke vil være synlig. Jeg kan ikke si summen av alle tiltakene, sier Fredriksen.

Han sier Oslo-politiet tar inn over seg trusselbildet i Europa:

– Vi tar inn over oss at det er et høynet trusselbilde, men det betyr ikke at risikoen er høyere. Vi iverksetter kompenserende tiltak. Samtidig er det vi har sett andre steder i Europa et uttrykk for at det er en økt trussel, og vi gjør det vi kan for å forebygge. Vi oppfordrer folk til å bruke byen og delta i feiringen av nasjonaldagen, sier Fredriksen.

Leder for 17. mai-komiteen i Oslo, Bjørnar Moxnes vektlegger at Oslo er en trygg by:

– Det er noen som har hørt om andre som er bekymret, men til det vil jeg si at politiet har ansvaret for den operative beredskapen 17. mai, og de legger vekt på at Oslo er en trygg by, at det ikke har kommet trusler om hendelser 17. mai – og de har egne, både synlige og usynlige sikkerhetstiltak i forbindelse med 17. mai-feiringen, sier Moxnes.

Han legger til at han er stolt av å være leder for årets barnetog:

– Jeg gleder meg til å gå i front av toget sammen med glade barn som vil ferie Norges frihet og selvstendighet, sier han.

Les også: PST oppjusterer trusselnivået

Vil ikke skape frykt



Beredskapssjef Anne Kristine Brunborg i Oslo kommune oppfordrer også folk til å feire dagen på vanlig måte, og understreker at tiltakene ikke er ment til å skape frykt:

– Kommunen jobber i fellesskap med politiet, og det vil være noen flere tiltak i år enn i fjor. Noen av disse tiltakene vil være synlige for publikum på dagen. Blant annet blir det noen flere avstengte områder i sentrum enn tidligere, sier Brunborg.

Hun sier også at på grunn av trengselsproblemer ved Nationaltheatret tidligere år er ruten for 17. mai-toget lagt noe annerledes i år:

– Det har ikke noe med trusselvurderingen å gjøre som sådan, men at vi tidligere år har opplevd trengsel på veien ned fra slottet og mot Oslo rådhus, sier hun.

Les også: Sjekk terrortiltakene i ditt politidistrikt

Mer tilstedeværelse i Bergen



Midlertidig leder for operative tjenester i Vest politidistrikt, Morten Ørn, sier til VG at bergenspolitiet øker sikkerhetsnivået noe på nasjonaldagen i år:

– Ja, vi øker sikkerhetsnivået noe for å sikre en trygg feiring, men jeg går ikke i detalj om hva slags tiltak som blir iverksatt. Folk vil se mer politi, og større tilstedeværelse i gatene. Folk vil se at vi er bevæpnet, og flere stengte gater i Bergen. Det vil også være tyngre stengsler til de største innfartsveiene, sier han.

Ørn understreker at det ikke foreligger noen konkrete trusler mot hverken Bergen, eller andre Norske byer.

– Vi forebygger og er føre var. All kommunikasjons rundt våre sikkerhetstiltak kan paradoksalt skape økt frykt, derfor er ikke dette noe vi søker oppmerksomhet rundt, sier Ørn.

–Vi ønsker at folk feirer nasjonaldagen som vanlig, sier han.

Les også: Utvalg mener norsk politi ikke skal bære våpen

Stenger av sentrum lenger



Formann Erik Næsgaard i 17. mai-komiteen i Bergen sier komiteen følger instruksjoner og retningslinjer fra politiet, og forteller at sentrum av byen i år vil stenges av frem til midnatt.

– Det er basert på en generell vurdering fra politiet. Tidligere år har sentrum vært avstengt til klokken 15.00. For vår del er ikke dette til ulempe og vi får likevel gjennomført vårt arrangement, sier han.

Næsgaard forteller at store lastebiler i år ikke får anledning til å delta i den såkalte «hovedprosesjonen» i byen.

– De siste årene har vi følt at disse bilene er for store, og at de potensielt kunne være en fare for publikum. Blant annet fordi det er vanskelig å kjøre i de trange gatene. Tidligere har vi forsøkt å begrense størrelsen, men i år har vi altså sagt at vi ikke vil ha disse store bilene i prosesjonen. Politiet er glade for den begrensningen, men for oss har dette vært noe vi har jobbet med over noen år nå, sier Næsgaard.

Les også: Bare halve befolkningen får plass i tilfluktsrom

Vurderer situasjonen



Stasjonssjef Anita Hermandsen ved Tromsø politistasjon sier til VG at de alltid vurderer situasjonen ut fra de trusselvurderingene som foreligger:

– Vi har alltid bemanning basert på hva slags type arrangement det er snakk om, og det gjelder også for 17. mai-feiringen. Jeg ønsker ikke å gå i detalj på bemanning eller organisering rundt selve dagen, sier hun.

Hun understreker at det vil være rom for endringer basert på eventuelle utviklinger frem mot selve dagen, og vurderinger fra andre hold.

Kommunikasjonsrådgiver Hege Marie Vikaune i Sør-Trøndelag politidistrikt skriver til VG at politi og rådmann i Trondheim skal ha et møte om eventuelle tiltak førstkommende mandag.

Les også: Kronikk: Tiltak mot terror må virke