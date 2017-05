Russegutter reddet 17. mai-feiringen for Ellen-Sofie (17)

Da rullestolen til Ellen-Sofie Anthonisen (17) brøt sammen rett før russetoget, fant to medruss en trillebår, og reddet dagen.

Å gå i 17. mai-tog ble en utfordring for Ellen-Sofie Anthonisen (17) fra Tønsberg, etter at hun tirsdag falt og slo seg slik at hun skadet ankelen og måtte gå med krykker.

Ellen-Sofie er AHT-russ (Arbeids- og hverdagslivstrening) i år, og til nasjonaldagen fikk hun låne en rullestol fra hjelpemiddelsentralen, slik at hun kunne delta i både barnetoget og russetoget 17. mai.

Ødelagt rett før russetoget

Rullestolen holdt gjennom det første toget, men rett før russetoget skulle begynne gikk det ene hjulet helt i stykker, og rullestolen var ikke lenger mulig å trille, skriver Tønsbergs Blad, som først omtalte saken.

– Det var veldig dumt, fordi jeg hadde gledet meg veldig til å gå i det russetoget. Jeg begynte å gråte og tenkte: Hva skal jeg gjøre nå? Skal jeg bare sitte her mens vennenene mine har det gøy? sier Anthonisen til VG.

Trillet hele toget

Trine Foon Karlsen, som jobber frivillig for AHT-russen, visste råd. Hun tok tak i et par russegutter som hun hadde sett i barnetoget med trillebår.

– En annen russ satt i trillebåren, men han hoppet ut og så fikk de lempet henne oppi og trillet av gårde, forteller Karlsen til Tønsbergs Blad.

TRILLET: Hans Ludvig Flått-Bjørnstad og Peter Skoland byttet på å trille Ellen-Sofie Anthonisens (17) slik at hun fikk fullført russetoget i Tønsberg. Foto: Trine Foon Karlsen

Hun har tatt ansvar for russefeiringen for funksjonshemmede i Vestfold de siste årene og berømmer guttene for innsatsen som gjorde at Ellen-Sofie fra trillebåren kunne dele ut russekort og fullføre årets russetog i Tønsberg.

– Det er noen oppoverbakker i Tønsberg så de var spreke som trillet henne hele veien. De var helt utslitt da vi kom fram, forteller Karlsen til VG.

– Reddet nasjonaldagen

17-åringen sier hun ble veldig glad for hjelpen hun fikk av guttene. – Det betyr veldig mye, og det gjorde at dagen ble enda bedre enn jeg hadde håpet på, sier hun.

Karlsen forteller at de hjelpsomme guttene reddet nasjonaldagen for henne og AHT-russen.

– Vi andre hadde sittet med henne hvis hun ikke hadde kunnet gå, så guttene reddet 17. mai for tolv AHT-russ og meg.