Motstander av kongehuset skal lede barnetoget forbi slottet

Bjørnar Moxnes er republikaner på sin hals, og mener at kongehuset bør avvikles. Men i morgen skal han gå først i 17.maitoget forbi slottet og vinke til kongefamilien.

Lederen for partiet Rødt er også leder for 17. maikomiteen i Oslo.

Vervet går på rundgang blant partiene i bystyret, og i år var det Rødts tur.

Derfor skal partileder Moxnes - som også er Rødts gruppeleder i Oslo - gå først i barnetoget sammen med ordfører og byrådsleder opp Karl Johan og forbi slottet.

– Det tror jeg blir veldig hyggelig, sier den erklærte republikaneren til VG.

– Det vi feirer den 17. mai, er Norges selvstendighet og frihet. Det at vi er herrer i eget hus, er et budskap jeg stiller meg 100 prosent bak. Som sosialist har jeg en lang tradisjon for å kjempe mot fremmedstyre og mot unioner. Også den europeiske, sier han.

Folkeskikk



Selv om han mener at monarkiet er en rest av eneveldet som vi kvittet oss med i 1814, kommer han til å vinke til kongen og hans familie på balkongen i morgen.

– Fordi jeg mener det må være mulig å være republikaner og ha folkeskikk på en og samme tid. Jeg vil bruke de resterende 364 dagene i året til å sloss for republikk, men akkurat på 17. mai respekterer jeg tradisjonen med å gå forbi slottet og hilse, sier han.

– Hvordan føles det?

– Det vet jeg ikke før i morgen. Til min fordel har jeg lang erfaring i å bli hørt på demonstrasjoner, så jeg blir sikkert hørt i morgen også. Helt opp til slottsbalkongen, sier han.

SLOTTSPLASSEN: Også republikaner Moxnes skal vinke. Foto: Espen Braata , VG

Plikt



Selv om Bjørnar Moxnes kommer til å vinke med flagg og rope hurra, understreker han at kongen ikke må tro at han har blitt monarkist.

– Andre partier hilser til kongen på landsmøtet. Det gjør ikke Rødt. Vi synger Internasjonalen og ikke Kongesangen. Men så lenge vi har monarkiet, og vervet som leder for 17.maikomietten går på rundgang, er det en del av min plikt å hilse til både stortinget og slottet når vi går forbi, sier Moxnes.

Han vet at han kommer til å marsjere i takt med Forsvarets Stabsmusikkorps, som er det første korpset i toget i morgen.

Helt siden han trådte sine barnesko i Nordstrand skolemusikkorps har det rykket i høyre og venstre fot når han har hørt kops i gatene.

– Jeg blåste kornett. Det låt nok ganske surt, men jeg lærte i alle fall å marsjere, sier han

Rekordmange skoler

I år er det nok en gang rekordmange skoler med i barnetoget i Oslo sentrum.

I fjor var det rekord med 119. I år er det enda flere. Elever fra hele 121 skoler skal gå forbi slottet og hilse kongefamilien på balkongen.

Lederen for 17.maikomiteen er glad for oppslutningen.

– Jeg tror det norske folk slår ring om feiringen av friheten og selvstendigheten vår, sier han.

Moxnes påpeker at barnetoget i Oslo er et synlig bevis på samholdet vi deler 17. mai.

– Toget er fullt av unger med bakgrunn fra Tana og Ghana, ja hele verden, og med alle mulige religioner. Alle er like stolte over å ferie nasjonaldagen, uansett hvor de kommer fra. Dette samholdet er det viktig at ingen får ødelegge, sier han.

På sin Facebookside har Moxnes delt skjermdump fra Dagsrevyen i går, der en Oslo-elev ble intervjuet. Han siterer jenta i sin tekst:

«Man kan ikke gjemme seg i et rom bare fordi det er en viss sjanse for terror. Det er jo det terroristene ønsker, å gjøre folk redde.» Håper jeg ser henne og mange andre i toget 17. mai!