Fredrikstad sperrer av sentrumsgatene med 25 tjenestebiler 17. mai

Av sikkerhetshensyn skal kommunens tjenestebiler fungere som veisperringer under barnetoget og folketoget i Fredrikstad 17. mai.

Sentrumskjernen i Fredrikstad blir hvert år sperret for biltrafikk på nasjonaldagen. I år velger de å utvide sperringene, og benytte biler istedet for betongblokkene de vanligvis benytter, skriver Fredrikstad Blad.

Ventet rekorddeltakelse



Fredrikstad fyller i år 450 år, og det er ventet rekordmange mennesker til sentrum 17. mai. I 2014 deltok over 20.000 i feiringen, og med mer bunadsvennlige værutsikter og ekstra underholdning og deltakelse i grunnlovsjubileet er det i år ventet opp i mot 30.000 mennesker.

Totalt er det 22 veier og gater som stenges. To av dem er forsterket med to sperringer hver. Det er et ønske om å gi nødetater bedre tilgjengelighet som er hovedgrunnen til at sikkerhetsrutinene endres i år.

Fikk du med deg?: To kommuner forbyr heliumballonger på 17.mai

Leder for 17. mai-komiteen i Fredrikstad Camilla Sørensen Eidsvold sier til Fredrikstad Blad at det er synd at en 17. mai-komitèen må tenke sånn, men at de gjør det av sikkerhetshensyn.

– Jeg mener det er synd at vi lever i en verden som er slik at vi må tenke på eventuelle trusler på nasjonaldagen, sier Sørensen Eidsvold til VG.

– Enda viktigere å heve flagget

– Vi har sperret av de samme områdene i alle år, men har sett at vi er sårbare i forhold til ulykker. Betongklossene vi tidligere har brukt tar lang tid å flytte for å kunne få frem redningsetater. Det er mye enklere å flytte en bil, forteller Sørensen Eidsvold som oppfordrer alle til å delta i feiringen.

– Jeg mener det er enda viktigere å gå i tog og heve flagget i år. Vise frem barn, korps, musikk og spise is. Det er den beste måten å vise at vi er sterkere enn eventuelle trusler, sier Sørensen Eidsvold.

Politiet i Østfold kunne ikke uttale seg om saken søndag ettermiddag.

Les også: Tre av fire om bunad: Må sys i Norge