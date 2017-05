Dette må du huske før 17. mai

Gnagsårplaster, ventepølser og åpningstider på polet kan det være greit å ha kontroll på før nasjonaldagen. VG hjelper deg med huskelisten.

Det er selvfølgelig ikke alle som trenger polvarer for å feire 17. mai, men det er et faktum at dagene før 17. mai setter rekordklang i Vinmonopolets kassaapparater.

Les også: Slik blir 17. mai-været landet rundt

Drikke



Mens polet i fjor solgte 1,4 millioner liter i løpet av en normal uke, solgte de 1,24 millioner liter bare på fredagen før 17. mai, ifølge E24. I fjor kom også pinsen rett før nasjonaldagen.

Som kjent er Vinmonopolet stengt på 17. mai. Skal du handle inn, må det skje innen polets stengetid tirsdag 16. mai. Er du ute etter øl fra butikkhyllene, må dette kjøpes inn senest 16. mai klokken 20. Det er ikke lov med ølsalg i butikkene som holder åpent 17. mai.

Se også: Skjerpet sikkerhet for 17. mai-feiringen

FEIRINGSREKVISITTER: Flagg, 17. mai-sløyfe og en typisk 17. mai-minisaks. Foto: Nils Bjåland , VG

Mat

Foruten drikke, er det selvsagt greit å ha handlet inn mat i forkant av nasjonaldagen. Vanlige dagligvarebutikker holder stengt. Enkelte mindre, normalt søndagsåpne butikker, som Bunnpris og Joker, kan holde åpent, men det er lurt å sjekke dette før man står eggerøre- og spekeskinkeløs på 17. maifrokosten. Det er ikke uvanlig at butikkene går tomme for typisk 17. mai-mat på selve dagen.

De fleste bensinstasjon- og kiosk-kjeder vil holde åpent.

Fikk du med deg: Datoendring skaper 17. mai-trøbbel for NAV-brukere

Utstyr

Mangler du flagg, 17. mai-sløyfer eller strømpebukse? De fleste dagligvarekjedene fører et lite utvalg nåler, fløyter og annen pynt nå i tiden før nasjonaldagen. Sikre deg det du trenger senest 16. mai.

Strømpebukser er det selvfølgelig mulig å få tak i i enkelte kiosker og butikker på dagen, men vil du være sikker på å ha et par i riktig farge og størrelse – gå til innkjøp før 17., og pass på å ha (minst) ett par i reserve.

REGNTREKK: En regncape gjør at man kan se finstasen også i regnet. Her illustrert ved Vilde Augestad med Hardangerbunad i 2013. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Om du vil slippe å måtte oppsøke de få døgnåpne apotekene som finnes, bør du også tenke på å hamstre inn det du trenger av gnagsårplaster og allergimedisiner før nasjonaldagen. Veldig mange debuterer i nye sko – og det er bedre å kjøre «føre var» enn «etter snar» med gnagsår.

Les mer: 10 ting du kanskje ikke vet om 17. mai

Det kan også være greit å sikre seg et lager av allergimedisin om du er blant dem som kan få bulende øyne og rennende nese av uventede pollenblaff. Ha nesespray og øyendråper i beredskap.

Og selv for norske realister kan det være lurt å ha solkrem stående i tillegg til paraplyen og regntrekket. Kommer først solen til ditt distrikt, kan det steke skikkelig.