15 NTNU-studenter til lege etter opptaksprøve til linjeforening

TRONDHEIM (VG) Elleve NTNU-studenter måtte til sykehus etter å ha drukket en etsende eddikløsning under et linjeforeningsarrangement.

En av dem, en mann i 20-årene, er innlagt på intensivavdeling med alvorlige og uavklarte skader, bekrefter St. Olavs Hospital.

– Vi fikk telefon fra helsevesenet om at de har fått inn noen ungdommer som har drukket en blanding av 35 prosent eddik og vann. Inntaket skal ha skjedd i forbindelse med en opptaksprøve til en linjeforening ved NTNU, der det var ulike poster studentene skulle gjennom, sier fungerende operasjonsleder i Sør-Trøndelag, Astrid Wannebo, til VG.

St. Olavs i beredskap

Totalt 10 av de 14 som måtte til legevakten ble sendt videre til sykehus. I tillegg til den alvorlig skadede mannen er tre personer innlagt til observasjon, opplyser kommunikasjonsdirektør ved St. Olavs Hospital, Marit Kvikne, til VG tirsdag kveld.

Onsdag morgen sa Kvikne at enda en student var lagt inn til observasjon.

– Slik jeg forstår det er det nå flere timer siden de siste oppsøkte legevakten, og vi antar at det ikke kommer flere med symptomer dit nå. Dersom det skulle gjøre det har vi ekstra beredskap og er rede til å ta imot det, sier Kvikne.

ENDTE HER: 14 NTNU-studenter havnet på legevakten på Øya i Trondheim etter å ha drukket eddik. Foto: Foto: OLE MARTIN WOLD, VG

Operasjonsleder Arnt-Harald Aaslund forteller at studentene oppholdt seg i området ved Elgeseter bru i Trondheim sentrum.

– Ikke en politisak

– Vi gjør ikke mer undersøkelser i saken, siden dette ikke er snakk om noe ulovlig stoff. Men vi har oppfordret studentene til å informere resten av studentgjengen om at dette ikke er noe lurt å få i seg, sier operasjonsleder Wannebo.

Ledelsen ved NTNU sier til VG at de er informert om at flere studenter har blitt forgiftet i forbindelse med en opptaksprøve i en linjeforening på NTNU, der studentene skal ha drukket eddik som ikke har vært tilstrekkelig utblandet.

– Vi er informert av St. Olavs Hospital, som håndterer hendelsene og ivaretar det medisinske, opplyser organisasjonsdirektør ved NTNU, Ida Munkeby til VG.

– Vi kommer til å følge rutinene våre i forhold til å ivareta studentene i slike hendelser, og skal ha et møte med studentene i morgen.

NTNU: Meget beklagelig

Ifølge Munkeby har ledelsen ved NTNU tidligere vært i kontakt med enkelte linjeforeninger ved NTNU, i forbindelse med aktivitetene som gjennomføres i linjeforeningsopptaket.

– Det har kommet reaksjoner på at det har vært for voldsomt opplegg. Det har vært episoder tidligere der folk har reagert på hva studentene må gjennom i opptaket. Dette er en meget beklagelig hendelse, sier hun.

ALVORLIG SKADET: Tilstanden er uavklart for en mann i 20-årene som er innlagt på intensivavdeling ved St. Olavs Hospital. Foto: OLE MARTIN WOLD , VG

Studenter ringte Giftinformasjonen

Seniorrådgiver Barbro Spillum ved Folkehelseinstituttets giftinformasjon opplyser til VG at de har blitt kontaktet av både studenter og helsevesenet i Trondheim etter at studentene ble forgiftet med eddik i kveld.

– Jeg tror studentene egentlig hadde tenkt å bruke husholdningseddik som inneholder 5-7 prosent eddiksyre, men ved en feil har de i stedet brukt eddikessens på 35 prosent eddiksyre, som er sterkt etsende. Når du drikker så konsentrert eddiksyre vil det kunne ha en etsende virkning på slimhinnene i svelget, spiserøret og magesekken – og det kan i verste fall oppstå etsesår, opplyser Spillum til VG.

– Oppsøk lege

Spillum forteller at det er viktig at man blir fulgt opp av helsevesenet om man har fått i seg et så sterkt eddikkonsentrat.

– De første symptomene er en brennende følelse i munn og svelg. Jeg vil råde alle studentene som har fått i seg denne drikken og har symptomer, til å oppsøke lege, sier hun.

STUDENTARRANGEMENT: : Ved en opptaksprøvepost ved Elgeseter bru i Trondheim sentrum ble minst 14 studenter forgiftet etter å drukket eddik i 35 prosents løsning tirsdag kveld. Foto: EGIL REISTADBAKK

Studentersamfundet i Trondhjem understreker overfor VG at de ikke har noe med det aktuelle arrangementet å gjøre.

– Vi har generelt et inntrykk av at linjeforeningene har blitt flinkere til å sørge for at alt går riktig for seg. Mange har blant annet innført egne vakter som er edru på arrangementer, sier PR- og presseansvarlig Dag Audun H. Kårtvedt.