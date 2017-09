14 NTNU-studenter til lege etter opptaksprøve til linjeforening

TRONDHEIM/OSLO (VG) Ti NTNU-studenter måtte til sykehus etter at en opptaksprøve til en linjeforening gikk galt tirsdag kveld.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

En av dem, en mann i 20-årene, er innlagt på intensivavdeling med alvorlige og uavklart skader, bekrefter St. Olavs Hospital.

– Vi fikk telefon fra helsevesenet om at de har fått inn noen ungdommer som har drukket en blanding av 35 prosent eddik og vann. Inntaket skal ha skjedd i forbindelse med en opptaksprøve til en linjeforening ved NTNU, der det var ulike poster studentene skal igjennom, sier fungerende operasjonsleder i Sør-Trøndelag, Astrid Wannebo, til VG.

Totalt ti av de 14 som måtte til legevakten ble sendt videre til sykehus. I tillegg til den alvorlig skadede mannen er tre personer innlagt til observasjon, opplyser kommunikasjonsdirektør ved St. Olavs Hospital, Marit Kvikne, til VG.

Operasjonsleder Arnt-Harald Aaslund forteller at studentene oppholdt seg i området ved Elgeseter bru i Trondheim sentrum.

VET DU NOE OM DENNE SAKEN? TIPS OSS!

Ikke en politisak

– Vi gjør ikke mer undersøkelser i saken, siden dette ikke er snakk om noe ulovlig stoff. Men vi har oppfordret studentene til å informere resten av studentgjengen om at dette ikke er noe lurt å få i seg, sier operasjonsleder Wannebo.

Foto: EGIL REISTADBAKK

Ledelsen ved NTNU sier til VG at de er informert om at flere studenter har blitt forgiftet i forbindelse med en opptaksprøve i en linjeforening på NTNU, der studentene skal ha drukket eddik som ikke har vært tilstrekkelig utblandet.

– Vi er informert av St. Olavs Hospital, som håndtere hendelsene og ivaretar det medisinske, opplyser organisasjonsdirektør ved NTNU, Ida Munkeby til VG.

– Vi kommer til å følge rutinene våre i forhold til å ivareta studentene i slike hendelser, og skal ha et møte med studentene i morgen.

NTNU: Meget beklagelig

Ifølge Munkeby har ledelsen ved NTNU tidligere vært i kontakt med enkelte linjeforeninger ved NTNU, i forbindelse med aktivitetene som gjennomføres i linjeforeningsopptaket.

– Det har kommet reaksjoner på at det har vært for voldsomt opplegg. Det har vært episoder tidligere der folk har reagert på hva studentene må gjennom i opptaket. Dette er en meget beklagelig hendelse, sier hun.

Studentersamfundet i Trondhjem understreker overfor VG at de ikke har noe med det aktuelle arrangementet å gjøre.

– Vi har generelt et inntrykk av at linjeforeningene har blitt flinkere til å sørge for at alt går riktig for seg. Mange har blant annet innført egne vakter som er edru på arrangementer, sier PR- og presseansvarlig Dag Audun H. Kårtvedt.