14 kyr påkjørt av tog i Sør-Trøndelag

En flokk på 14 kyr ble påkjørt av et tog sør for Berkåk i Rennebu i Sør-Trøndelag natt til mandag.

– Vi måtte avlive fire da vi kom opp til stedet i natt, men de fleste døde momentant, sier Svein Erik Morseth i viltnemnda i Rennebu til NRK.

Ulykken skjedde like sør for Berkåk på strekningen mellom Ulsberg og Berkåk rundt klokken 4 natt til mandag. Det var avisen OPP som først meldte om hendelsen.

– Det synet som møter folk når de kommer til stedet, er ikke pent. Det sier litt når et stort tog kjører på en flokk med storfe. Dette er en tragedie både for personen som kjørte toget og for dyreeieren, sier Morseth.

–Dyrene som ble påkjørt ligger spredt utover en strekning på en kilometer. Dette gjør at oppryddingen vil ta litt lengre tid, forteller Kjell Bakken, medieansvarlig i Bane NOR til OPP.

Ifølge avisen var det ikke oppsatt gjerder ved toglinjen på strekningen der kuene ble påkjørt.