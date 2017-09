13 katter døde i brann i lokalene til Dyrebeskyttelsen

Natt til lørdag begynte det å brenne i lokalene til Dyrebeskyttelsen i Tromsø. Politiet etterforsker nå om brannen var påsatt.

Lørdag morgen er politi og brannvesen på stedet og driver etterslukking.

– De har kontroll på brannen, og det er ikke fare for spredning. Det er 13 katter som er døde, sier operasjonsleder Karl Erik Thomassen til VG.

Han sier kattene var inne i bygget da brannen startet.

Samtidig har det tatt fyr i en carport bare noen titalls meter fra bygningen. Politiet utelukker derfor ikke at brannen var påsatt.

– Det er absolutt en mulighet for det, i og med at det er to arnesteder som vi ikke anser det er sannsynlig at det har vært spredning mellom. Det er unaturlig. Så det blir etterforsket, sier Thomassen.

Politiet har ingen mistenkte og etterlyser nå eventuelle vitner.