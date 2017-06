125.000 samlet inn til gjenreisning av Trollpikken

Søndag kveld var det kommet inn 125.000 kroner fra 782 givere i innsamlingsaksjonen for å gjenreise Trollpikken i Eigersund.

Det vakte reaksjoner hos lokalbefolkning, turgåere, Den Norske Turistforening og NHO Reiseliv da det lørdag ble kjent at den spesielle fjellformasjonen Trollpikken i Eigersund kommune var knekt tvers av.

INITIATIVTAGER: Kjetil Bentsen. Foto: PRIVAT

Vitner fortalte VG at det så ut til å være brukt bor og kiler for å ødelegge steinen, som lokale aktører har håpet å gjøre til et populært turistmål.

Allerede klokken 20 lørdag kveld ble det imidlertid satt i gang en kronerullingaksjon for å gjenreise Trollpikken, og sent søndag kveld var nesten 125.000 kroner fra over 700 forskjellige givere kommet inn, viser en oversikt hos DNBs folkefinansierings-tjeneste Startskudd.no.

– Det er helt sykt. Det vitner om et engasjement som er godt forankret i befolkningen. Meget imponerende, sier Kjetil Bentsen til VG.

Han er en av initiativtagerne til å gjøre Trollpikken til turistattraksjon.

Målbeløpet er satt til 200.000 kroner, men Bentsen sier det er uvisst hvor jobben med gjenreisning vil koste. Et eventuelt overskudd skal gå til tilrettelegging av området.

– Vi skal opp med entrepenøren i morgen og få en oversikt. Men entrepenøren har sagt at det vi ikke klarer samle inn, skal de strekke seg langt for å levere selv. Så jeg tror dette skal gå i boks så lenge det er teknisk mulig å få den opp, sier han.

Mener Trollpikken kan gjenreises

SKAL REISES: Geolog Pål Thjømøe vil reise Trollpikken med hjelp av lokale krefter. FOTO: PRIVAT

UNESCO-Geolog Pål Thjømøe sa til VG lørdag at Trollpikken bare må på plass igjen.

– Det er et rent kutt og burde ikke være så vanskelig å få reist, sa Thjømøe.

– Vi borer inn stenger og trer den inn på. Jeg vet ikke hvor dyrt det er, men vi skal dra å se på det med en entreprenør på mandag. Jeg tror mange vil bidra for å få den på plass.

Han anslo at arbeidet ville kunne ta rundt to uker.

– Kriminalitet

Bjarne Sigve Kverneland fra Ålgård var blant dem som fant fjellformasjonen ødelagt lørdag morgen.

– Jeg ble fly forbanna, dette er kriminalitet og totalt uakseptabelt. Jeg håper dem som har gjort det, får seg en smekk på fingrene, sa han og la til at steinen var boret, kilt og knekt.

Trollpikken i Rogaland slik den så ut i all sin prakt før den ble knekt. Foto: Ingve Aalbu / NTB scanpix

Initiativtager Bentsen var «målløs» over at noen kunne finne på å ødelegge Trollpikken, som han mener hadde et stort potensial til å tiltrekke turister og skaffe arbeidsplasser i regionen.

– Vi har arbeidet med grunneieren med å tilrettelegge dette, kommunen var på banen og skulle opparbeide parkeringsplasser. Region Stavanger, Stiftelsen Preikestolen – alle har vært kjempepositive.

Omtalt i utlandet

Nyheten om den falne fjellformasjonen har også nådd utlandet, skriver NTB.

"Norwegian activists collect money to fix vandalized penis-shaped rock formation near Stavanger", skriver nyhetsbyrået AP søndag.

Tyske DPA rapporterer følgende: "Trollpenis in Norwegen abgehackt – viele Spenden für kaputten Felsen" (Trollpenis kappet av i Norge – mange donasjoner til ødelagt fjell).

Trollpikken ligger mellom Kjervall og Veshovda i Eigersund kommune i Rogaland. Stedet er 20–25 minutters gange fra vei.