Kvinne dømt til fengsel for vold mot hund

Kvinnen brukte strømhalsbånd på valpen «Leo» for å få ham til å slutte å bjeffe.

En kvinne i 40-årene ble mandag dømt for brudd på dyrevelferdsloven i Høyesterett etter å ha brukt strømhalsbånd på sin to måneder gamle schæfer-valp «Leo» for at den ikke skulle bjeffe eller pipe.

Hun brukte strømhalsbånd på hunden i en periode på omtrent seks uker.

Båndet ble for det meste ble brukt da kvinnen gikk tur med hunden. Leo ble avlivet 24. august 2015. Han hadde da fått eksem i halsregionen og begynt å bite.

Dømt til fengsel i 15 dager

Kvinnen er dømt etter paragraf 37 ledd 14 i dyrevelferdsloven for å ha utøvd vold mot dyr.

Hun ble først dømt til 15 dagers fengsel og saksomkostninger i Sarpsborg tingrett august. Kvinnen anket dommen til Lagmannsretten, men vant ikke frem med sin sak og ble i stedet idømt 21 dagers fengsel.

Kvinnen anket til slutt dommen til høyesterett, der hun ble dømt til 15 dagers fengsel og må betale saksomkostninger på 6 000 kr.

Høyesterett la stor vekt på allmennpreventive hensyn i dommen. Én dommer mente at bruken av halsbåndet uten strøm ikke var omfattet av begrepet "vold" etter bestemmelsen.

Strømhalsbånd gjør hunden reddere

Mattilsynet forklarte i retten at man ved å benytte strøm for å korrigere bjeffing bare vil fjerne symptomet og ikke gjøre noe med årsaken til problemet

– En hund kan bjeffe fordi den er redd, og hvis den da blir påført et støt – så vil den ikke bli tryggere av den grunn. Den vil bare bli fratatt muligheten til å kommunisere at den er redd, og mest sannsynlig bli enda reddere siden den har blitt påført smerte/ubehag i tillegg, forklarte de.

