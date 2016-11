Her er den italienske kjennelsen som stoppet «Krexit»

Italia mener dette dokumentet betyr at de ikke lenger krever Krekar utlevert. Norske myndigheter har i ni måneder visst om kjennelsen – uten å komme til samme konklusjon.

Den italienske kjennelsen fra 3. mars utgjør kjernen i den norsk-italienske forvirringen om utsendelsen av Najmuddin Ahmad Faraj (60), mest kjent som mulla Krekar.

Den ni måneder gamle avgjørelsen førte til at Krekar-sagaen i går fikk en overraskende vending.

VG har lest kjennelsen, som beslutter at det ikke lenger er grunnlag for fengsling av Krekar. Det er denne italienske myndigheter, ifølge Riksadvokaten, viser til når de også sier at begjæringen om utlevering vil trekkes tilbake.

Sier Norge aldri fikk beskjed

Justisminister Anders Anundsen (Frp) bekrefter overfor VG at han i ni måneder har kjent til kjennelsen.

Men han sier at de ikke visste at også utleveringsbegjæringen var trukket.

– Det vi fikk beskjed om 3. mars, via Eurojust og PST, var at italienske myndigheter trakk begjæringen om pågripelse og fengsling, mens utleveringsbegjæringen besto. Norske myndigheter har ikke før nå fått beskjed fra italienske myndigheter om at utleveringsbegjæringen trekkes. Dette ble vi varslet om 25. november, på italiensk. Det at de nå trekker begjæringen om utlevering er for oss en overraskelse, sa justisminister Anders Anundsen (Frp) til VG onsdag.

Nyheten kom også som en overraskelse på Riksadvokaten og Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Anundsen legger til at de i forbindelse med terrorrettssaken i Italia, som er berammet til mars, avventer nye innspill fra italienske myndigheter.

Nevner ikke utlevering



Bakgrunnen for at italienerne mente at det ikke lenger var grunnlag for fengsling av Krekar, var dette:

I mars hadde norske myndigheter fortsatt ikke hadde satt en dato for høringen av utleveringsbegjæringen. Norske myndighetenes tidsbruk kunne ikke gå på bekostning av Krekars konstitusjonelle rettigheter, mente den italienske retten.

LØSLATT – IGJEN: VG møtte mulla Krekar da han overraskende ble løslatt fra Ila fengsel på Riksadvokatens ordre i dag, etter mindre enn en ukes varetekt. Foto: Trond Solberg , VG

I tillegg påpeker dommer Forlenza at det har gått lang tid siden de angivelige forbrytelsene skal ha vært begått, nemlig i perioden mellom 2011 og 2013.

Men det står det ingenting om at Italias utleveringsbegjæring av Krekar trekkes tilbake. Faktisk er ikke ordet «utlevering» nevnt en eneste gang.

At utleveringsbegjæringen også er trukket, informerte de norske myndigheter om 25. november.

Fortsatte behandling i Norge



Til tross for at Justisdepartementet visste om kjennelsen, fortsatte altså Norge den juridiske behandlingen av utleveringen til Italia.

Italia hadde bedt om utlevering fordi de mener har Krekar ledet et terrornettverk kalt Rawti Shax. Krekar selv hevder Rawti Shax er et ordinært politisk parti.

Han ble imidlertid ble pågrepet i november i fjor i forbindelse med denne saken, og i juni ble saken for første gang behandlet i det norske rettssystemet. I forrige uke forkastet Høyesterett Krekars anke og fastslo dermed at han kan utleveres til Italia.

Derfor ville Italia ha Krekar: 12. november 2015 ble Krekar pågrepet som en av flere menn fra forskjellige land i Europa, i en koordinert aksjon bestilt av italiensk politi.

I etterkant av aksjonen kom det en utleveringsbegjæringen fra Italia til Norge, fordi myndighetene i landet mistenkte at Krekar har deltatt aktivt i oppbyggingen av et internasjonalt terrornettverk. Italia ville stille ham for retten.

9. juni i år startet Oslo tingrett behandlingen av utleveringsbegjæringen for Krekar.



Etter flere runder i retten, slo Høyesterett 23. november fast at Krekar kunne utleveres.



Mener Anundsen hadde et ansvar



Selv om justisminister Anders Anundsen sier at Italia ikke har informert Norge om at utleveringsbegjæringen er trukket tilbake, sier jusprofessor Mads Andenæs ved Universitetet i Oslo at Norge og Justisdepartementet har hatt et selvstendig ansvar for å undersøke betydningen av kjennelsen som nå viser seg å være relevant for saken.

– Hvis Justisdepartementet har visst om denne kjennelsen uten å vurdere hvilken betydning den har for utleveringsbegjæringen, og de attpåtil ikke har informert domstolene eller Krekars advokat, så er det veldig kjedelig, sier Andenæs.

Han sier at Norge plikter å holde seg orientert om hvorvidt det rettslige grunnlaget for utlevering er til stede.

– Justisdepartementet har en ledelse som er veldig god på å bortforklare ting, men hvis de har holdt tilbake informasjon som har villedet påtalemyndigheten og domstolene, så gir det i alle fall grunnlag for erstatning for Krekar, sier Andenæs.

Begjæring mot andre frafalt i mars



I tillegg til Krekar og en 42-åring bosatt i Drammen, omhandler den italienske kjennelsen fra 3. mars tre andre kurdere, bosatt i England, som var mistenkt for å tilhøre Krekars nettverk.

Dagen etter kjennelsen ble avsagt i Italia, 4. mars, avviste britisk rett Italias utleveringsbegjæring etter at de tre kurderne hevdet de kom til å mishandlet i italiensk fengsel. De ble løslatt 9. mars.

Allerede ved påsketider i år stilte Meling spørsmål til Oslo tingrett om hvorfor Krekar fortsatt var begjært utlevert til Italia når begjæringen overfor flere andre siktede i samme sak var trukket tilbake.

– Vi fikk opplyst fra Justisdepartementet at dette dreide seg om en misforståelse, sa Meling til VG tidligere i dag.