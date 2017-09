Taxikaos i Oslo: Ingrid (18) blir daglig forsinket til skolen.

Hun har spesielle behov og har måttet vente i timevis på skoletaxi etter sommeren – Dette går på holdninger og mangel på respekt for en stor gruppe mennesker, mener Ingrids mor.

Siden skolestart har Ingrid Bjørnov Brustad (18) vært forsinket med opp til en time til og fra skolen nesten alle dager fordi ingen kommer og henter henne.

– Det er dumt at jeg ikke rekker skolen. Jeg rekker jo ikke noenting, sier Ingrid.

Hun går i andreklasse på Persbråten skole. Fordi hun har Downs syndrom og ikke bor i nærheten av skolen, får hun dekket taxi av kommunen. Så i år har hun måttet vente timevis til sammen på taxier som kommer sent eller ikke dukker opp.

Dette er hun på langt nær alene om: VG har vært i kontakt med flere andre foreldre som opplever de samme problemene som Bjørnov-familien, og skolen bekrefter at dette har vært stort problem som har gått utover mange elever.

– Det er ikke bare det at hun blir sen. Jeg har sittet i timevis i telefonen, men det er ikke noen svar å få. Jeg opplever at jeg ikke får gjort noe med dette, sier Tone Bjørnov, Ingrids mor.

Hun forteller at hun har klaget en rekke ganger uten å få svar, også skriftlig. De stadige forsinkelsene går hardt utover skolelysten og fritidsaktivitetene til Ingrid.

– Dette går på holdninger og viser mangel på respekt for en stor gruppe mennesker.

Foreldrene: Vår datters utdannelse er like viktig

Mor Tone understreker at det bør være like viktig at datteren kommer seg på skolen som at alle andre elever gjør det. Hun opplever ikke at klagene tas på alvor. Det same understreker faren, Lars Erik Brustad, som uttrykte sin misnøye i et frustrert brev til kommunen.

– Min datter skal ut i arbeidslivet i en normal jobb når hun er ferdig med sin skolegang. For at hun skal være i stand til å få en slik jobb er det særdeles viktig at hun har en målrettet utdannelse som gjør henne kvalifisert for arbeid, skriver han og fortsetter:

– Det kan synes som om oppfatningen er at siden hun har en utfordring med sin Downs syndrom-diagnose, er det ikke så viktig om hun kommer presis eller ikke, men skolegang er særdeles viktig for min datters fremtid.

– Det er spesielt leit hvis de andre elevene har kommet på plass, og hun må komme sent inn i timen. Da går hun glipp av starten. Det virker kanskje ikke som verdens største sak, men for dem det gjelder er det viktig, sier mor.

– De trenger forutsigbarhet og trygghet

Christine Racine, avdelingleder ved spesialpedagogisk avdeling på Perspråten videregående, forteller at dette er et situasjon som gjelder for mange av elevene som går i den tilrettelagte klassen på skolen.

– Det har vært et vedvarende problem i lang tid, men de siste ukene har det vært ekstremt, sier hun.

Hun forteller at hver eneste dag siden skolestart har elever blitt sittende og vente på taxi til klokken halv fire, selv om de egentlig slutter klokken to. I tillegg har mange kommet for sent.

– Vi har elever som går på medisiner av forskjellig art som de er avhengig av å få til visse tidspunkt, forklarer hun.

– Vi har personell som sitter med dem, men de trenger forutsigbarhet og trygghet. Det er derfor de går på en skole med et helhetlig tilrettelagt tilbud.

