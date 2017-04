Lavpriskjedene: Solgte 575 tonn mindre smågodt denne påsken

Denne påsken ble det solgt 575 tonn mindre smågodt sammenlignet med i fjor. Men da er ikke Rema 1000 regnet med.

–En absurd forskjell fra i fjor, sier Coops kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis.

Tallene har VG fått fra Kiwi og Coop Extra. Rema 1000 ønsker ikke gå ut med fullstendige tall, men sier de solgte en tredjedel av fjorårets volum.

COOP: Kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis. Foto: COOP

Det så lenge ut til at tidligere års priskrig til påske på både ketchup, påskeegg, pølsebrød og smågodt ikke lenger var tema.

Men den første helgen i april kom det inn meldinger om at Coop-kjeden hadde startet årets priskrig på smågodt.

Dumpet prisen

Ifølge Nettavisen fulgte de andre kjedene raskt etter og både Rema 1000, Kiwi og Coops kjeder Extra og Obs reduserte prisen på smågodt fra 13,90 til 6,90 per hektogram.

Nesten halv pris av hva man denne våren har måttet punge ut med for smågodt i løs vekt hos lavpriskjedene.

Prisdumpingen skjedde til tross for at både Kiwi og Coop i VG 6. mars i år gikk ut og lovet at de ikke ville starte priskrig på smågodt, slik de gjorde i fjor.

At det er tøff konkurranse om kundene legger ingen av kjedene skjul på.

KIWI: Kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin. Foto: Kiwi

Gjennom hele året kjemper Extra, Kiwi og Rema 1000 om å være best på pris.

Før påske slanket Kiwi smågodtposene sine med over 60 prosent. Flere av kjedene unnlot også å annonsere for smågodtet.

Tallene VG har fått tilgang til fra ukene 13, 14 og 15 tyder på at årets påskegodt for mange har bestått av mer frukt og grønt enn tidligere.

Extra solgte 175 tonn mindre smågodt denne påsken sammenlignet med samme periode året før. Totalt solgte kjeden denne påsken 170 tonn smågodt for 11 millioner kroner.

Doblet fruktsalget

–Det at vi byttet ut smågodt med frukt, bær og grønnsaker i kundeaviser og markedsføringen generelt har bidratt til at vi solgte mer enn dobbelt så mye jordbær, blåbær og bringebær og altså langt mindre smågodt, sier kjededirektør Christian Hoel til VG.

Hos Kiwi ble det i løpet av tre uker totalt solgt 158 tonn smågodt til påske i år, sammenlignet mot 558 tonn i fjor.

Matkjedene Disse tre kjedene har 96 prosent av dagligvaremarkedet i Norge: NorgesGruppen 42,3 prosent: Meny, Kiwi, Spar og Joker Coop 29,4 prosent: Coop Mega, Extra, Coop Prix, Obs og Marked Rema 1000 24,4 prosent Kilde: Nielsen

– Smågodt er en viktig vare for kundene til påske, men vi ønsker ikke å bidra til at folk kjøper mer enn de trenger. Derfor annonserer vi ikke smågodt og vi har heller ingen pallebord eller ekstra eksponeringer til påske, sier kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi.

Kjeden lanserte også før påske små beger med ulike typer frukt og grønt, kalt «sunt smågodt i farta». Prisen per beger var den samme som hektoprisen for smågodt.

– Vi solgte vanvittige 2,346 mill. beger med frukt og grønt til påske. Prisen per beger fulgte hektoprisen på smågodt, og kostet derfor 6,90 kroner i påsken, sier Arvin.

Sunnere påske

Rema 1000 ønsker ikke å gå ut med tall, men oppgir at de denne påsken solgte en tredjedel av fjorårets volum, men da var prisen på smågodt helt nede i kroner 2,90 per hektogram.

–Frukt og grønnsaker har vi i påsken hatt en voldsom økning, nesten 10 prosent. Det kan absolutt se ut som om Rema 1000 kundene har hatt en sunnere påske i 2017, sier prisdirektør Stian Mårdalen.

Når man har lovet kunden å være billigst er det knapt noen nedre grense for å ha de laveste prisene. Det kan også medføre store tap.

I de tre ukene før påske oppgir Kiwi at de solgte vanlig smågodt for cirka 11 millioner kroner og sunt smågodt for cirka 24 millioner kroner.

– Det er umulig å svare på hvor mye smågodt-salg vi tapte på å ikke annonsere og fronte. Men hadde vi solgt tilsvarende mengde som i fjor med årets pris, ville vi ha solgt smågodt for totalt 39 millioner kroner, sier Aakvaag Arvin.

Planlagt kampanje

At Coop gikk ut og allikevel startet påskens priskrig, forklarer Coops kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis med en planlagt kampanje.

–Da Obs-kjeden gjennomførte en lenge planlagt kampanje med 50 prosent på smågodt uken før påske førte det til at alle satte ned prisen. Dette var definitivt uheldig, men heldigvis ble det ikke samme tilstander som i fjor, sier Takle Friis.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er overvekt og fedme vår tids største helseutfordring. WHO er også klare på at prismekanismen er det viktigste verktøyet i denne kampen.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) har flere ganger tatt til orde for å redusere barn og unges inntak av sukker, ved å oppfordre kjedene til å fjerne godteri fra kasseområdet i butikkene. 6. desember 2016 signerte Høie en intensjonsavtale med matbransjen om tilrettelegging for et sunnere kosthold.