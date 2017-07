Frykter massespredning av gonoré blant tenåringer

– Vi har hatt tilfeller helt ned i 14-årsalderen, sier Øivind Nilsen i Folkehelseinstituttet. Kjønnssykdommen gonoré øker kraftig i Norge.

– Gonoré er i ferd med å jobbe seg inn i ungdomsmiljøene. Det smitter veldig lett, og vi vet at ungdom har mye ubeskyttet sex, sier seniorrådgiver i Folkehelseinstituttet Øivind Nilsen.

Han ser med bekymring på at antallet gonorétilfeller i Norge ser ut til å øke voldsomt.

FRYKTER EPIDEMI: Nilsen følger situasjonen nøye og er bekymret over at gonoré nå ser ut til spre seg i tenåringsmiljøer. Foto: Folkehelseinstituttet

– Pilen peker én vei: Oppover. I fjor var det 1096 tilfeller av gonoré i Norge. Det har økt hvert år og økningen fortsetter. Hvis utviklingen holder seg vil man sannsynligvis ende opp på en 1400 – 1500 gonorétilfeller i 2017, sier Nilsen.

Det vil i så fall tilsvare en økning på omtrent 40 prosent på ett år.

– Vi har hatt tilfeller helt ned i 14-årsalderen, sier han.

Storebroren til klamydia

Gonore er en infeksjon forårsaket av bakterien «Neisseria gonorrhoeae». Den smitter gjennom slimhinner og kan overføres gjennom vaginal-, anal- og oralsex hos både kvinner og menn.

Det kjipeste er at mange ikke får symptomer i det hele tatt.

Ubehandlet gonoré kan gi kroniske plager og hos kvinner kan bakterien redusere evnen til å få barn. I Danmark passerte man 3600 tilfeller i 2016. I Sverige er også økningen kraftig. Øivind Nilsen i FHI frykter å se samme massespredning i Norge om kort tid.

– Gonoré øker mest blant menn som har sex med menn, men de heteroseksuelle kommer etter. Vi har sett en firedobling blant kvinner på få år, og det øker fortsatt blant heteroseksuelle kvinner og menn, sier Nilsen.

KJØNNSSYKDOMMER SPRES: Meldte tilfeller av gonoré fortsetter å øke i Norge, både blant menn som har sex med menn og blant heteroseksuelle menn og kvinner. Antall registrerte gonorétilfeller i Norge er nær femdoblet i løpet av de siste 10 årene, skriver FHI i sin rapport for gonoré og syflis i Norge 2016. Grafikk: Folkehelseinstituttet

Gonoré-symptomer Symptomer hos kvinner: Gul eller grønnlig utflod fra skjeden Brennende smerte når du tisser Smerter i nedre mageregion Blødninger mellom menstruasjonsperiodene, men dette er sjelden

Symptomer hos menn: Brennende smerte når du tisser Trang til å urinere ofte Væske eller puss som kommer ut av penis, ofte sees en gul eller gulgrønn flekk i undertøyet ditt. Dette ga opphav til sykdommens gamle kallenavn: «dryppert». Ømme testikler Rødhet eller sårhet på tuppen av penis Du kan få vondt i halsen hvis du har gonoré her. Infeksjon i endetarmen kan gi smerter, kløe eller svie.



Kilde: Helsenorge.no

Utbrudd i tenåringsmiljøer

På Olafiaklinikken ved Oslo universitetssykehus tar overlege Patricia Merckoll årlig imot hundrevis av pasienter som frykter trøbbel i tårnet og diverse kjønnssykdommer.

– Vi har allerede sett utbrudd av gonoré blant forholdsvis unge mennesker, ungdommer som er 16 og 17 år. Disse utbruddene er kommet nylig og det bekymrer meg, sier Merckoll.

Hun forteller om eksempler på gonoréutbrudd i tenåringsmiljøer hvor smitteoppsporingen viser at én person har smittet svært mange jevnaldrende i sin omgangskrets.

– Hva kan grunnen være til at det sprer seg blant unge?

– De bruker ikke kondom. Gonoré spres ved oralsex. Ingen bruker kondom ved oralsex. Analsex er også blitt vanligere i heteroseksuell seksualpraksis. Heterofile og homofile har i større grad sex på den samme måten, sier Merckoll.

Apper gir nye sexvaner

Hun tror endringer i seksualvaner blant unge med lettere tilgang til sex via apper og sosiale medier er blant årsakene til at kjønnssykdommen spres hyppigere.

I tillegg er flere og flere nordmenn ute og reiser og tar med seg bakterien hjem. Sommeren er høysesong for kjønnssykdommer.

– Man trenger ikke reise veldig langt for å komme borti antibiotikaresistente varianter av gonorébakterien. Frankrike, Spania, Thailand og Japan er steder hvor man har funnet antibiotikaresistent gonoré.

Verdens helseorganisasjon varslet nylig om tre tilfeller av en type gonoré som ikke kan behandles. 78 millioner mennesker får gonoré hvert år i verden.

Som å tisse piggtråd

MERKER ØKNINGEN: Overlege ved Olafiaklinikken og mikrobiologiavdelingen på Ahus, Patricia Merckoll. Foto: PRIVAT

Merckoll har merket økningen av gonoré på drop-in-tilbudet ved Olafiaklinikken, hvor man trekker kølapp for sjekk.

– Oftest er de menn og kommer med klassisk dryppende gonoré. De har vondt for å tisse. Det svir, og de har dryppende gulgrønn utflod fra penis. Symptomene får de ganske kort tid etter å ha hatt sex, fra to til syv dager. Denne gruppen er heldige fordi de merker at det er noe på gang.

80 prosent av menn som får gonoréinfeksjon i urinrøret får kraftige symptomer. Dermed kommer de seg også til lege. Merckoll ser også økningen blant rutinesjekkene, som ofte er menn som har sex med menn.

– De kommer for å ta prøver fra halsen, urinen og analåpningen. Vi sender prøvene til labben og bruker en såkalt PCR-test, som går etter arvestoffet fra gonorébakteriene. Da finner vi gonoré i hals og anus, hvor det er sjeldent at man får symptomer.

Dette gjelder for kvinner og menn, homofil som heterofil.

– Og det er her faren ligger, fordi man ikke merker noe. Slik spres det gonoré videre i samfunnet, sier Merckoll.

Bruk kondom

Hun mener kanskje kvinner betaler den høyeste prisen for å gå med en ubehandlet infeksjon.

– 50 prosent av kvinner får symptomer. De merker økt utflod. At det er vondt å tisse. Det kan også være vondt i lavere del av magen, og da er det alvorlig. Men halvparten går altså rundt og vet ikke at de er smittet. Sykdommen kan til slutt påvirke muligheten til å få barn.

Selv om fagfolk frykter antibiotikaresistens og en massespredning, kan man enda behandle gonoré med antibiotika i Norge. Inntil videre er det enkleste rådet det beste: Bruk kondom!