Ungdommer strandet på flyplassen på Kreta

På vei til jordskjelvrammede Kos måtte et Norwegian-fly med 181 passasjerer lande på Kreta. Etter fire timer savner de beskjed fra flyselskapet.

– Da vi kom på flyplassen var det ingen som tok imot oss, eller gir oss beskjed om noen ting, forteller Martine Hatlen Evjenn (18) som er en av mange ungdommer som føler seg strandet på flyplassen Heraklion i Kreta.

Fire timer uten informasjon

Underveis på flyturen fant de ut om jordskjelvet som har rammet flere steder i Hellas og Tyrkia, blant annet Kos. Passasjerene skal først ha fått beskjed om at de måtte lande i Athen, men så endte de opp i Kreta.

Når VG er i kontakt med ungdommene forteller de at de har ventet i fire timer, uten å ha fått beskjed om hva de skal foreta seg.

Medier: Svenske blant de omkomne

– De ansatte ved flyplassen sier at de ikke har fått noen informasjon, vi har ringt Norwegian på egen hånd, men de svarer ikke, så vi visste ikke hva vi skulle gjøre, forteller Evjann.

Henriette Lossberg (17) forteller samme historie. Hun sier at de nylig har fått beskjed å flytte seg til et kaféområde, og at de har fått i seg litt mat.

– Men vi har ikke fått videre beskjed, og vi aner ikke hvorfor vi sitter her, sier hun.

Ungdommene vet ikke om de må bli i Kreta, eller om det blir satt opp et nytt fly.

– Det er ikke bra stemning, det er det ikke, sier hun oppgitt.

Trenger astma-medisin

Maren (18) fra Stavanger forteller at passasjerene ikke har tilgang på koffertene sine, og at hun reiser med en venninne som derfor ikke får tak i astmamedisinen sin.

– Det er kaos. Alt er i koffertene. Mobilen min lever på den siste strømmen og jeg har laderen i kofferten.

Hun forteller foreldrene til ungdommene er svært bekymret og at ingen har oversikt over situasjonen. Vennegruppen til Maren har vært på reise siden torsdag klokken 19 fra Stavanger.

– Nesten alle på flyet er ungdommer som skal på første ferietur alene. Det er to store russergrupper som var på flyet også. Vi har sittet her i over fire timer og vet ikke hva som skjer, eller hvor vi skal dra, sier hun.

Prøver å ordne hotell og fly til Kos i løpet av dagen

Kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian forteller at selskapet har jobbet på spreng for å få tak i hotellrom til de 181 passasjerene som har måttet vente på flyplassen i Kreta.

– Situasjonen kom like overraskende på oss som alle andre.

Han forteller at alle passasjerene har fått en SMS fra Norwegian der det står at ny avreisetid ikke er bekreftet.

– De som er på Kreta blir nå sendt i buss til hotell der de kan slappe av ved bassenget i påvente av ny informasjon om ny avgangstid. Flyplassen åpnes gradvis for trafikk, sier Sandaker-Nielsen.

Planen er at flere skal få plass på fly til Kos i løpet av dagen.

I UDs reiseråd til hellas hevdes det at de aller fleste reiser til Hellas går uten spesielle problemer. Det er en viss risiko for jordskjelv i Hellas, siden landet befinner seg i en aktiv seismisk sone. Som i alle storbyer bør man vise aktsomhet, spesielt i visse deler av Aten og Thessaloniki.