Matilda fødte med keisersnitt: Bedøvelsen sluttet å virke

Midt under keisersnittet sluttet ryggmargsbedøvelsen for Matilda Vikström (39) å virke. – Da de skulle ta ut babyen vrengte jeg meg i smerte, sier hun.

Av Linnea Järkstig/Aftonbladet

Matilda Vikström fra Älvsbyn fødte sitt fjerde barn den 6. mars 2014 i et planlagt keisersnitt. Men ryggmargsbedøvelsen slapp for tidlig – midt under den pågående operasjonen på Sunderby sykehus.

– Rett før de skulle ta ut babyen vrengte jeg meg i smerte. Jeg kjente alt, sier hun til Aftonbladet.

Da personalet merket at Matilda hadde fått tilbake følelsen, brøt det ut kaos på operasjonssalen. Alle løp rundt, tilsynelatende uten å vite hvem som skulle gjøre hva, ifølge Matilda.

Dessuten var det ingen narkoselege igjen i rommet, til tross for at hun var blitt lovet det. Ved en av hennes tidligere fødsler hadde bedøvelsen også sluttet å virke.

– Jeg kjempet for mitt liv. Men ingen snakket med meg, så jeg tenkte at de glemte meg for å redde barnet. Jeg fikk aldri se barnet, så jeg var sikker på at det hadde dødd.

Sykepersonalet glemte å fortelle Matilda at barnet var friskt, de glemte å trykke på akuttknappen og de glemte å snakke med henne, skriver Aftonbladet.

Gråt og skrek at de skulle slutte



I femten minutter lå hun på operasjonsbordet med åpen buk samtidig som sykepersonalet forsøkte å lukke snittet. Da de lykkes å sy sammen magen innvendig, valgte de å stifte henne sammen utvendig – det gikk fortere.

– Jeg gråt og skrek at de skulle slutte, og jeg prøvde å komme meg unna, så de bandt fast bena mine, sier Matilde.

– Det gjorde fryktelig vondt. Jeg slo meg selv i hodet og tenkte at hvis jeg slår hardt nok så besvimer jeg. Jeg visste ikke hva som skjedde, så jeg begynte å fokusere på en klokke og fortsatte å følge med på den.

Da Matilda kom hjem etter fødselen var hun ikke seg selv. Det som tidligere var enkelt, ble nå en utfordring. Hun glemte å spise og gå på do. Husket ikke hva hun hadde gjort dagen i forveien. Hun ble rammet av panikk og flashbacks. Det førte til at hun fikk diagnosen posttraumatisk stresssyndrom (PTSD).

– Det var ingen krisefødsel, det var et vanlig planlagt keisersnitt, men på grunn av deres slurv og nonchalanse så ble det sånn her, sier Matilda.

– Har ødelagt livet mitt

Inspeksjonen for vård och omsorg (IVO) retter nå kritikk mot Sunderby sykehus. De kritiserer sykehuset for at de ikke tok hensyn til Matildas erfaring med ryggmargsbedøvelse – og for at det ikke ble skrevet noe om hendelsen i journalen.

Aftonbladet har bedt om en kommentar fra Anna Pohjanen, fylkessjef ved obstertrikk og gynekologi. I sin yttring til IVO sier hun at Matildas skade i ettertid burde betraktes som omsorgssvikt, og hun beklager opplevelsen. Nesten tre år etter fødselen er Matilda fortsatt sykemeldt fra jobben som sykepleier og sliter med å takle hverdagen.

– Jeg husker ikke min datter Hannas første skritt, ettårsdag eller første julaften – men jeg husker alt om traumet. Det tar opp all plass, sier Matilda.

– De gjorde en forferdelig feil som har ødelagt livet mitt, og det er jeg som må kjempe for å komme tilbake og det er jeg som må betale, for at jeg ikke kan være en god mamma som jeg alltid har vært.