Siv etter at Sylvi vant nominasjonskamp: – Blander meg aldri inn

Frank Sve trekker seg overraskende fra førsteplassen på Frp-lista i Møre og Romsdal. Han anbefaler statsrådene Sylvi Listhaug og Jon Georg Dale på de to øverste plassene.

– Jeg trekker meg ikke denne gangen, uttalte Frank Sve til VG for en uke siden.

I dag kom nyheten om at den mangeårige fylkeslederen i Møre og Romsdal Frp likevel har trukket seg fra førsteplassen på stortingslista.

Han anbefaler ifølge Dagbladet partiet å nominere innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug på topp etterfulgt av landbruksminister Jon Georg Dale.

Leder av nominasjonskomiteen svært overrasket



Leder i nominasjonskomiteen, Stig Rune Andreassen, ble svært overrasket da Sve tidligere i dag ringte og fortalte at han ville trekke seg.

– Jeg ble like overrasket som de aller, aller fleste, men tar avgjørelsen til etterretning, sier Andreassen.

– Sa Sve noe om hvorfor han trekker seg?

– Nei, han sa bare at han trekker seg, svarer Andreassen.

– Har det vært noe press fra partiet sentralt for å få Sve til å trekke seg?

– Ikke meg bekjent, sier Andreassen.

Siv informert i går



Frp-leder Siv Jensen var i Stavanger med regjeringspartner Høyre, KrF og Venstre da nyheten om nominasjonen i Møre og Romsdal ble kjent.

Hun ble informert om at Sve ville trekke seg i går.

– Jeg ble informert om dette i går og tar det til etterretning. Jeg blander meg aldri inn i nominasjoner i de enkelte fylkene, men er opptatt av at vi nominerer flinke folk, sier Jensen.

– Hvor viktig er det for partiet at Listhaug og Dale nå ligger an til å få på første- og andreplassen i Møre og Romsdal?

– Jeg er opptatt av at Frp nominerer flinke folk. Nominasjonen pågår for fullt med ett unntak, hvor den er ferdig. Det skjer der uten innblanding fra meg, svarer Frp-lederen.

Jensen: – Blander meg aldri inn



– Hva synes du om at Sve trer til side?

– Jeg tar det til etterretning, sier Jensen.

– Listhaug sier det er storsinnet?

– Det synes jeg er hyggelig av henne å si. Jeg blander meg aldri inn i disse prosessene, men hvis dette er en god løsning for Møre og Romsdal, er dette bra, svarer Jensen.