VG-fotografenes beste bilder i 2016

Våre fotografer har tatt over 50.000 bilder det siste året. Dette er noen av de beste.

Noen fotografier forsvinner i mengden. Andre blir en del av vår kollektive hukommelse. Dette er noen av de bildene vi mener vi vil ta med oss inn i det nye året.

VGs fotografer har vært over store deler av verden det siste året. Vi har dekket mange av de største hendelsene, konfliktene og tragediene som har skjedd. Portrettert mennesker som både er kjent og ukjent, med en historie som er relevant for dere lesere. Over 50.000 bilder er fotografert og arkivert i vårt system fra krig og fred, seier og tap, glede og tragedie. Mange av bildene vil støve bort i arkivene inn i evigheten. Men en god del av dem vil være med oss i mange tiår fremover.

Fotografier blir en del av vår kollektive hukommelse, både på godt og vondt. Når vi tenker tilbake på de hendelser som har skjedd, så er det ofte fotografiene man husker. Det kan være samme hendelse fotografert av forskjellige fotografer. Eller det kan være et enkelt bilde som blir ikonisk for en hel generasjon.

Under kan du finne noen av de beste bildene våre fotografer har tatt de siste 12 månedene, valgt ut av VGs bildesjefer.

Godt nytt fotoår!

