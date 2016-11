Skøytelegendens nakenstunt brakte Black Friday til Norge

Da omsetningen i Norwegian Outlet dalte, lanserte gründer Ådne Søndrål Black Friday i Norge.

I dag finnes det knapt en kjede som ikke reklamerer med spesielle tilbud på Black Friday. Men du skal ikke mange år tilbake i tid før fenomenet var helt ukjent her til lands. Det var skøyteikonet Ådne Søndrål som sto i spissen for å gjøre den amerikanske handelsdagen norsk.



Det startet som en PR-kampanje i 2010 for å øke omsetningen til Norwegian Outlet, som Søndrål var med på å starte opp.

– Vi så at omsetningen dabbet av utover høsten, og vi hadde ikke et stort markedsføringsbudsjett, forteller OL-gullvinneren fra 1998.

Naken-stunt



Noe måtte gjøres for å heve omsetningen, og det var da ideen om å lansere Black Friday for det norske markedet ble klekket. Gründeren var villig til å gå langt for å sikre kjeden oppmerksomhet.

– Vi hadde åtte «nakne» modeller. Fire kvinner og fire menn som gikk Catwalk med hudfarget truset på Egertorget, sier Søndrål.

Medieinteressen for stuntet var stor, og den ble ikke mindre av at organisasjonen Fremtiden i våre hender raste mot konseptet.

– Vi fikk vel Norge til å tro at vi nesten var det eneste landet som ikke hadde Black Friday, men sannheten var vel mer at USA nesten var alene om dagen, sier Søndrål i dag.

Voldsom vekst

I de påfølgende årene har konseptet vokst seg til å bli en viktig dag for den norske detaljhandelen.

– Det har tatt helt av og vokst i omfang for hvert år, sier Søndrål.

En Outlet skiller seg fra tradisjonell detaljhandel ved at det er selve vareprodusentene som står for salget. Søndrål mener outlets er spesielt velegnet til slike kampanjedager.



– Det er en del varer fra fjorårets kolleksjoner som skal selges før nye varer kommer inn. Black Friday gir produsentene en mulighet til å få ut disse varene til gunstige priser, sier han.

Får solgt unna varer

Søndrål får støtte fra førstelektor i varehandel Jan Ivar Fredriksen ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

– Outlets har mye «turbo-salg» av utgåtte modeller. En slik dag er veldig nyttig for at de kan realisere lagrene sine, sier Fredriksen.

Han forteller at Black Friday er blitt en viktig dag for å utvide julehandelen.

– Kjedene får en kickstart på julehandelen, og de får solgt unna en del varer. Høsten kan bli ganske lang, og på dette tidspunktet er det fortsatt en stund til den store julehandelen. Det skaper trafikk og bidrar til at kapasiteten utvides ved at kjedene får avviklet noe av trafikken tidligere, sier Fredriksen.