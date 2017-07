Elian (4) fikk kjempelaks på 20 kilo

Den fire år gamle fiskeren, med god hjelp fra pappa, dro opp en laks større enn seg selv.

Far Arnt-Magnus Gamst og sønn Elian Eriksen skulle bare på en liten fisketur i elven torsdag. At resultatet skulle bli en kjempelaks på 19,6 kilo hadde de ikke sett for seg.

MONSTERFISK: Fiskestangen til Elian (4) knakk tvers av i basketaket med kjempelaksen. Foto: Maja Josefine Sellevoll

Fisken veide mer enn Elian

Til tross for sine fire år har Elian vært på mange fisketurer, og fanget en rekke fisk. Pappa Arnt-Magnus forteller at sønnen stort sett gjør jobben selv på fisketur, men torsdag måtte far trå til.

Kampen mot kjempelaksen førte til en brukket fiskestang, men fangsten kom likevel i havn. Da laksen veide inn til 19,6 kilo, og målte en lengde på 122 centimeter, utløste det vill jubel på elvebredden. Til sammenligning veier Elian selv 19 kilo, og er 108 centimeter over sokkelesten.

– Lillingen synes det er moro at fiskekarrieren stadig går fremover, og at han nå har begynt å få litt større fisk (!). Spesielt er det stor stas å ha fått større fisk enn både mamma og begge halvsøskene sine. Akkurat nå tar han det hele veldig pent, sier Arnt-Magnus Gamst til fiskenettstedet Hooked som første meldte om saken.

Fiskefamilie

Kjempelaksen ble fanget i Reisaelva, en kort stykke fra familiens hjem i Reisadalen i Troms. Familien på fem legger ned mange timer med fisking i året, men torsdagens fiskeepisode kan vanskelig slås.

– Det var helt enormt. Det er veldig stort å kunne gi slike opplevelser og minner for livet til barna, mye større enn å få en slik fisk selv. Dette kommer Elian aldri til å glemme, selv om han nok ikke kommer til å skjønne hvor stort det egentlig er før om en god del år, sier far i huset til Hooked.

På Facebook la mamma Maja Josefine Sellevoll ut video av fangsten, som i skrivende stundt er likt av over 3.000 personer og delt 553 ganger.