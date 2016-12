Bildet hele Finland snakker om: Hissig kjøttmeis poserer med nyfanget mus

Kjøttmeisen gjør ære på navnet sitt. Da en spurvehauk og en skjære begynte å slåss om en mus, slo den nådeløst til.

– Det ser ganske dramatisk ut, sier professor Tore Slagsvold til VG.

Han har studert fuglebildet som er blitt den store snakkisen i Finland de siste dagene (ekstern lenke) og forklarer mer om fenomenet lenger ned i saken.

Fotografen Sami Majoinen satt og studerte fuglebrettet sitt i Joensuu øst i Finland, da det elleville dramaet skjedde sist søndag.

Musa var halvt i live



– En spurvehauk oppdaget musa under fuglebrettet og stupte etter den. Umiddelbart kastet en skjære seg inn i kampen. Mens de slåss mistet hauken musa fra klørne sine og den falt ned på bakken, halvt i live. Da kom kjøttmeisen, sier Majoinen til VG.

Spurvehauk og skjære forsvant raskt hver til sitt.

– Kjøttmeisen gikk til angrep på den halvdøde musa og hakket den i hodet. Den spiste hjernen før den dro, sier Majoinen, som fikk tatt bildet der den lille fuglen poserer med musa og ser rett inn i kamera.

– Jeg rakk ikke å ta flere bilder, alt skjedde så fort, sier han til VG.

Norsk Ornitologisk Forening tviler ikke på historien.

– Det er kjent at kjøttmeisen noen ganger kan fange og avlive mindre fugler som for eksempel gråsisik og fuglekonge og spise av dem på lignende måte, sier generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken.

EKSPERT: Kjetil Aa. Solbakken i Norsk Ornitologisk Forening. Foto: Norsk Ornitologisk Forening

Han påpeker at en kjøttmeis normalt vil ha vanskeligheter med å fange og avlive en frisk mus.

Kraftig nebb



– I dette tilfellet var nok musen så skadet av spurvehauken og skjæra på forhånd at det kunne bli ble et bytte for kjøttmeisen. Da så kjøttmeisen muligheten for litt ekstra næringsrik mat denne dagen. Kjøttmeisen har nokså kraftig nebb og sterke klør som gjør at den kan klare dette. I slike tilfeller er det faktisk vanlig at den hakker seg gjennom hodeskallen og spiser av hjernen. Dette er en svært fettrik og næringsrikt del av kroppen som rovdyr i alle størrelser nyttegjør seg når de kan. Navnet kjøttmeis er således passende for arten, forklarer Solbakken.

Ifølge ekspertene er kjøttmeisen en opportunist som kan spise svært mye forskjellig. Dette gjør at den kan klare seg i nesten hele landet gjennom alle årstider. Kosten domineres normalt av insekter, edderkopper, ulike typer frø og også fuglemat som legges ut på fugleforinger. Men den går ikke av veien for å nyttegjøre seg småfugler og døde dyr og fugler hvis sjansen byr seg.

Professor Tore Slagsvold ved Universitetet i Oslo, opplyser at kjøttmeisen på bildet er en hunnfugl, ut fra den smale, svarte stripen på bryst og buk.

– Her sitter en kjøttmeis og spiser på en smågnager, noe som ser ganske dramatisk ut. Kjøttmeisen er nærmest alteter, sier han.

Slagsvold forteller at den er glad i talg (fett) og derfor også blir kalt for talgtit og talgokse (talgoxe er detsvenske navnet på arten).

Avliver dyrene selv



- Den går heller ikke av veien for å spise fett av døde smådyr, som i dette tilfellet. Den kan også avlive dyrene selv for å få adgang til den fettrike hjernemassen, sier Slagsvold.

Det er tidligere gjort observasjon av at en kjøttmeis i Sverige drepte en fuglekonge (Norges minste fugl) og spiste hjernemassen. Det er også rapportert at den kan gjøre det samme med små flaggermus som har hengt seg opp for å hvile om vinteren, ifølge Slagsvold.

