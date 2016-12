Tre innsatte rømte fra Trøgstad fengsel

De tre innsatte som fredag kveld hoppet over gjerdet og rømte fra Indre Østfold fengsel, avdeling Trøgstad, skulle snart løslates.

De tre er, ifølge politiet, menn i 20- og 30-årene, hvorav en er norsk statsborger. Operasjonsleder i Follo politidistrikt, Pål-Andre Thorsby, sier til VG at de ikke gjør et aktivt søk etter rømlingene.

– Dette er et resultat av en totalvurdering vi har gjort, ettersom vi ble varslet i etterkant av rømningen, og arbeidsmengden vi har, sier han.

– Hvor lang tid etter rømningen ble dere varslet?

–Vi ble varslet om lag to timer etter at det var oppdaget at de hadde rømt. Ettersom Trøgstad fengsel ikke er et høyrisikofengsel, og de innsatte ikke er ansett for å være til fare for andre, prioriterer vi ikke å sette inn ressurser på å lete aktivt etter dem nå.

– Kommer dere til å lete etter dem?

– Vi gjør ikke et aktivt søk med lys og lykter, men de har status som etterlyst, sier Thorsby.

Fengselsleder Ole Jonny Rydland opplyser at de tre innsatte var på åpen soning og snart skulle løslates.

– Sikkerhetsnivået der er ikke så høyt. Det er lave gjerder, og den statiske sikkerheten ved et åpent fengsel er ikke så omfattende som i et lukket fengsel, forklarer han.

– Hvilke konsekvenser vil det få for disse tre at de har rømt på slutten av soningen?

– Jeg vet ikke helt hvilke konsekvenser det vil får for dem, sier Rydland.

