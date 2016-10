14-åring saksøker Facebook i hevnporno-sak

En 14 år gammel jente saksøker Facebook etter at nakenbilder av henne ble delt på nettsiden. Advokater varsler «en flodbølge av liknende saker».

En 14 år gammel jente saksøker Facebook i Irland fordi nakenbilder av henne ble publisert på det sosiale nettverket, skriver The Guardian.

Advokater som jobber med hevnporno mener saken kan åpne for en strøm av lignende saker.

– Vi har allerede fått henvendelser fra flere som ringer for å finne ut mer. Det kan bli et virkelig stort problem for sosiale medier fremover, sier Paul Tweet, seniorpartner ved advokatfirmaet Johnsons, til avisen.

Les også: 14-åring solgte nakenbilder av eksen på Facebook

Prøvde å stoppe søksmålet



Saken dreier seg om hvilket ansvar Facebook hadde i forbindelse med at et nakenbilde av jenta gjentatte ganger ble publisert på nettstedet.

Ifølge jentas foreldre skal hun ha blitt presset til å gi fra seg bildet, som ble publisert på Facebook en rekke ganger fra november 2014 til januar 2016. Jenta går også til sak mot personen som skal ha postet bildet.

Jentas advokater argumenterer for at Facebook har teknologi som ville gjort det mulig å blokkere bildet permanent, skriver Guardian. Selskapet viser på sin side til at bildet ble fjernet hver gang det ble rapportert inn.

– Denne typen innhold hører ikke hjemme på Facebook, og vi fjerner det når det blir rapportert inn til oss. Etter våre standarder er nakenhet og seksuell utnyttelse ikke tillatt, sier en talskvinne for selskapet.

Facebook har tidligere forsøkt å stoppe søksmålet, men ble avvist. Saken skal trolig opp for retten i Belfast i starten av neste år.

Les også: Kvinne (33) ble utsatt for hevnporno på Facebook

Vanskelig å spå



– Det er ingen tvil om at en aktør som Facebook kan ha et rettslig ansvar for det som publiseres på deres sider, i tillegg til det ansvaret som brukeren selv har. Spørsmålet er når det ansvaret inntrer. Holder det at de reagerer når de får beskjed om det ulovlige innholdet, eller må de aktivt følge med? Det blir spennende å se, sier advokat Jon Wessel-Aas til VG.

Dagens EU-lovgivning innebærer at rene bloggtjenester som kun tilbyr publiseringsplattformer for brukerne ikke har ansvar for hva som publiseres hos dem, så lenge de reagerer tilstrekkelig raskt på klager. Spørsmålet er om Facebook skal anses som en slik plattform, eller om de kan anses som en mer redaksjonell aktør med vanlige ansvarsregler, sier Aas.

Han synes det er vanskelig å spå hva som blir utfallet av saken, men mener det kan bli en utfordring for selskapet at de til nå har vært mer aktive enn passive.

– Facebook går inn og fjerner ting i henhold til sine egne regler, noe som tilsier at de kanskje ikke vil sees på som en nøytral aktør, sier han.

Kommentar: – Facebook er et spill om ytringer der ingen helt kjenner spillereglene

Facebook måtte fjerne video



Også italienske Tiziana Cantone, som opplevde at en privat sexvideo om henne havnet på avvie, har tatt Facebook til retten.

I september vant hun en rettssak om «retten til å bli glemt», som tvang Facebook og andre nettsteder til å fjerne videoen og hetsende innlegg mot henne, ifølge The Independent.

Cantoene opplevde likevel rettssaken som et nytt nederlag, fordi hun samtidig ble dømt til å betale 20 000 euro (ca. 180 000 kroner) i saksomkostninger. Kort tid etter rettssaken tok hun sitt eget liv.

Les også: Facebook fjernet ikonisk bilde: – Vi tillater ikke nakenhet