Erna Solberg: Grusomt og meningsløst

Flere norske toppolitikere våknet til Manchester-marerittet tirsdag morgen. – Grusomt og meningsløst, er første reaksjon fra statsminister Erna Solberg (H).

Statsminister Erna Solberg skriver på Twitter at hun sender sine varmeste tanker til ofrene for Manchester-angrepet og deres familier. «Grusomt og meningsløst angrep i #Manchester», skriver hun, og avslutter med at hun ber for Manchester.

Støre: Grufullt



Statsminister Erna Solberg skal etter planen åpne dagens møter på den pågående konferansen Oslo Freedom Forum, som avholdes i Oslo.

Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre la ut en melding på Facebook i morgentimene tirsdag:

«Grufulle meldinger fra Manchester, uskyldige drept og rammet på konsert. I disse morgentimer går dyp medfølelse til alle berørte og hele det britiske folk.»

MEDFØLELSE: Jonas Gahr Støre la ut en Facebook-melding tirsdag morgen om terroren i London. Foto: Helge Mikalsen , VG

Tanker til familene



KrF-leder Knut Arild Hareide skriver at tankene går med til alle som er rammet.

– Europa ser enda engang ut til å oppleve grusom terror. Denne gang Manchester. Mine tanker til alle som er rammet og vårt britiske nabofolk, twitrer han.

Ariana Grande: «Knust. Fra bunnen av hjertet mitt, jeg er så lei meg. Jeg har ikke ord».

Utenriksminister Børge Brende utrykker seg på samme måte:

– Våre tanker og dypeste kondolanser går til ofrene og familiene til de som ble rammet av den forferdelige eksplosjonen i Manchester i natt.

– De var der bare for å glede seg



– Forferdelig angrep i Manchester, skriver Venstre-leder Trine Skei Grande på Twitter.

– De var der bare for å glede seg over musikk. Varme tanker til ofrene og familier, skriver hun.

Partikollega Abid Raja uttrykker seg slik:

– Nytt groteskt angrep, nå i Manchester. Vi må fordømme terror på det aller sterkeste. Bestialske handlinger mot uskyldige ofre. Meningsløst,