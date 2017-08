Norges eldste fyller 108 år

Torbjørn Øverbø fyller 108 år tirsdag. Da blir det bløtkake og konfekt.

Siden 4. januar har Torbjørn vært landets eldste person. Han ble født i 1909 i Lom, og er vokst opp på Brøttum med ti søsken. Nå er det bare Torbjørn igjen av søsknene, men han har flere nevøer, nieser og andre familiemedlemmer som kommer for å feire han 22. august.

I Ringsaker Blad skriver besøksvenn Bjørn Cato Myhrvold varmt om 108-åringen. Han har de siste årene vært hos Torbjørn på Ringsaker Bo- og Aktivitetssenter én gang i uken. Under besøkene leser han gjerne nyheter for 108-åringen som liker å holde seg oppdatert på det som skjer i verden. Gjerne om landbruk, da han selv var bonde da han var yrkesaktiv.

Selv er han ikke så opptatt av å bli 108 år, forteller Myhrvold.

– Jeg spurte ham om det. Han sa at det ikke var så spesielt. Det viktigste er at han er å være frisk. Han er i bra form og er oppe og går fast et par runder i disse lange korridorene, sier besøksvennen.

Det blir storstilt besøk av ordfører i Ringsaker kommune, Anita Ihle Steen, for å feire Torbjørn. Da blir det stilt i stand bløtkake for hele avdelingen.

– Jeg vet han er veldig glad i sjokolade, så fra meg får han en stor konfekteske, sier Myrvold.

Han synes det er veldig stas å få være i Torbjørn selskap.

– Det er hyggelig å kjenne Torbjørn. Jeg er heldig, sier han.

