Millionstrid om Fakkelmannen

Øyer kommune vil beholde Fakkelmannen fra Lillehammer-OL, men uenighet om penger kan gjøre at det unike hugstfeltet gror igjen.

Kommunen vil nemlig ikke godta grunneiernes krav på 3,6 millioner kroner for 370 mål skog, slik at hugstfeltet og landemerket kan bevares.

Lokale skogeiere har flere ganger signalisert at de ønsker å hugge ned mer skog rundt Fakkelmannen.

Ordføreren: – Viktig symbol



Øyer kommune har imidlertid bestemt seg for å bevare og verne Fakkelmannen. Og om forhandlingene med grunneierne ikke fører frem, truer kommunen med ekspropriasjon.

– Vi må nok rasle litt med sablene, erkjente tidligere Øyer-rådmann Sveinar Kildal i Lillehammer Byavis.

– Fakkelmannen blir stående, erklærte ordfører Brit Kramprud Lundgård i et intervju med NRK, hvor hun også forklarte at kommunen forsøker å få en langsiktig avtale med grunneierne.

– Hvordan er det gått, har kommunen klart å forhandle frem en avtale med grunneierne?

– Nei, svarer Kramprud Lundgård.

Langt unna



I februar fattet kommunestyret et vedtak om å bevilge penger til å utrede en reguleringsplan for et 370 mål stort skogsareal i Øyerlia.

– Selve Fakkelmannen er på 40 mål, men vi må sikre rammen rundt, slik at figuren blir godt synlig, forklarer Kramprud Lundgård.

– Grunneierne forlanger 3,6 millioner kroner. Det er langt mer enn kommunen er villig til å betale.

– Hva kan Øyer kommune tenke seg å betale da?

– Vi opererer ikke med noen absolutt sum, men det er sikkert blitt skapt noen forventninger som kommunen ikke kan innfri, bemerker ordføreren.

– Fakkelmannen er et ikon som tilhører fellesskapet. Det er vår arv etter OL, fastslår Brit Kramprud Lundgård.

Hva er så Fakkelmannen verdt?

Landbrukskontoret har tidligere beregnet verdien av skog og grunn til å være mellom 800.000 og 900.000 kroner. Grunneierne anslo derimot at Fakkelmannen har en verdi for lokalsamfunnet på 5 millioner.

Spleiselag må til



Det må et spleiselag til for å redde Fakkelmannen.

– Grunneierne har fått et tilbud på to millioner fra kommunen. Det er også avsatt penger til vedlikehold. Til sammen 2,4 millioner, men kommunen har lagt inn en forutsetning om at Øyer Næringsråd bidrar med halvparten, forklarer Edvard Cock i Mosetertoppen Panorama AS, som driver utleie av hytter og annekser ved Hafjell.

LANDEMERKE: Fra hyttefeltet i Geitryggen er utsikten til Fakkelmannen i lia ovenfor Hunderfossen meget god. Foto: GEIR OLSEN

Cock er også leder av velforeningen i Mosetertoppen som har gitt 35.000 kroner til innsamlingsaksjonen bidra.no.

– Det har vært mye frem og tilbake. Mange velforeninger og hytteeiere mener at dette er en oppgave for kommunen, fordi de allerede bidrar med nok i form av kommunale avgifter og eiendomsskatt, sier Cock.

Mandag kveld var det kun samlet inn 51.505. Det utgjør fire prosent av målbeløpet på 1,2 millioner kroner.

– Vi har hengt oss på fordi innsamlingen ikke går så bra, men det haster. Det er bare åtte dager igjen av kampanjen. Alle ønsker å beholde Fakkelmannen, men nesten ingen vil betale. Alle peker på hverandre, bemerker Cock.

Grunneierne: – Opptatt av bevaring



De ni grunneierne har opprettet et eget forhandlingsutvalg.

– Vi er jo litt opptatt av bevaring vi også, påstår Odd Arne Steinfinsbø. Han er en av tre grunneiere som forhandler med Øyer kommune.

– Hvordan er dere kommet frem til en pris på 3,6 millioner kroner?



– Den forrige rådmannen i Øyer kommune, Sveinar Kildal, mente på denne tiden i fjor at det var en fornuftig pris. Den nye rådmannen er av en annen oppfatning, sier Steinfinsbø.

3,6 millioner tilsvarer en årlig leie på 70.000 kroner rundt 50 år frem i tid. Fem grunneiere eier de 40 dekarene som er selve Fakkelmannen.

