Dommerstriden: EFTA-domstolen må avgjøre om den er lovlig utnevnt

EFTA-domstolen må nå avgjøre om den norske dommeren Per Christiansen kan delta i domstolens avgjørelser, etter påståtte regelbrudd fra norsk side da han ble gjenoppnevnt i november.

VG har i flere artikler skrevet om striden rundt den norske dommeren som regjeringen, med motvillig støtte fra EØS-landene Island og Liechtenstein, har gjenoppnevnt fram til han fyller 70 år i 2019.

Nå har også Dommerforeningen, som organiserer dommere fra Høyesterett og øvrige norske domstoler, protestert mot at den norske regjeringen har begrenset dommer Christensens funksjonstid til tre år. De ber regjeringen om at han utnevnes for seks år, etter reglene i EØS-avtalens domstol-avtale.

Krever avklaring



I en fersk begjæring til EFTA-domstolen fra en appelldomstol i Liechtenstein, er det fremmet et krav om at EFTA-domstolen selv må ta stilling til om domstolen fortsatt kan fungere med sine faste dommere etter 17. januar neste år.

Den dagen utløper dommer Christiansens seks år lange mandatperiode ut.

Gunnar Selvik, som er registrar og øverste administrative leder ved EFTA-domstolen i Luxembourg, bekrefter overfor VG at den overnasjonale domstolen er blitt utfordret til å ta stilling til utnevnelsen av Christiansen:

– Appelldomstolen i Liechtenstein har bedt EFTA-domstolen om en uttalelse i en konkret sak. I domstolens anmodning reises spørsmålet om EFTA-domstolen har en sammensetning etter 17. januar som er gyldig etter domstol-avtalen mellom Norge, Island og Liechtenstein, sier Selvig til VG.

Det var Høyre-Frp regjeringen og europaminister Elisabeth Vik Aspaker (H) som i oktober nominerte Christensen for bare tre nye år ved domstolen, selv om han selv ønsket å sitte gjennom en ny seks års periode.

Utnevningen kom etter en lang intern strid i regjeringssystemet, hvor blant andre regjeringsadvokaten, Fredrik Sejersted, fikk til en åpen utlysning i stedet for å gjenoppnevne Christensen som norsk dommer.

Dommerne advarer



NY EUROPAMINISTER: Frank Bakke-Jensen (H) ble utnevnt av Kongen i statsråd tirsdag. Foto: Fredrik Varfjell , NTB scanpix

Tirsdag byttet statsminister Erna Solberg (H) ut Aspaker med en ny europaminister, Frank Bakke-Jensen (H).

På Bakke-Jensens første dag på jobb, lå et brev fra den samlede norske dommerstanden på hans bord.

Den ualminnelig krasse uttalelsen fra Dommerforeningen er skrevet av høyesterettsdommer Henrik Bull og foreningens leder, Ingjerd Thune.

De kritiserer avgjørelsen om å sende Christensen i tvungen pensjon når han fyller 70, som ble begrunnet med at 70 år er norske domstolers pensjonsalder:

«Den norske Dommerforening mener at begrensningen av dommer Christiansens funksjonstid på et slikt grunnlag er svært uheldig. Det kan bidra til å svekke EFTA-domstolens legitimitet. Det kan også gi grobunn for spekulasjoner om begrunnelsen for hvorfor funksjonstiden er forkortet, egentlig er en annen», skriver Thune og Bull i brevet.

Frykter norsk troverdighet



Dommerne uttrykker også frykt for at gjenoppnevningen av Christiansen kan svekke Norges troverdighet i kritikken mot andre lands dommerutnevnelser:

«Vi står nå i en situasjon der regjeringene i flere land, også i Europa, forsøker å undergrave domstolenes uavhengighet ved å endre domstolenes sammensetning gjennom ulike formelle grep», advarer de norske dommerne.



Dersom EFTA-domstolen selv kommer til at Christiansen ikke kan fungere ved domstolen på grunn av formelle feil, har avtalen mellom Norge, Island og Liechtenstein åpnet for såkalte ad hoc-dommere, som kan tilkalles dersom en av de faste dommerne er inhabil.

De norske reservedommerne er jusprofessor Ola Mestad ved Universitetet i Oslo, og advokat Siri Teigum fra advokatfirmaet Thommessen.

