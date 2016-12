Ecuador vil overføre kokaindømt kvinne til Norge

Advokat Nils Anders Grønås mener vedtaket er svært gledelig. Nå håper han på fortgang i saken fra norsk side.

Advokat Nils Anders Grønås bekrefter til VG at Ecuador har akseptert soningsoverføring til Norge for Rita Grimestad. Hun ble dømt til ti års fengsel for å ha forsøkt å smugle tre kilo kokain ut av landet.

– Det er svært gledelig at Ecuador har akseptert soningsoverføring til Norge. Nå er det største fjellet i saken besteget, sier advokat Nils Anders Grønås til VG.

Bakgrunn: Narkotatt bestemor dømt til ti års fengsel i Ecuador

Han opplyser at saken nå ligger hos Kriminalomsorgsdirektoratet i Norge, som har sendt saken til oversetting. Ifølge advokaten skal en norsk versjon av vedtaket foreligge 22. desember.

Sønnen: – Tør ikke slippe jubelen løs



– Jeg er selvfølgelig kjempeglad for dette. Samtidig prøver jeg å ta det med fatning. Jeg tør ikke slippe jubelen løs for hun har landet i Norge, sier Endre Ulstrup, Grimestads sønn til VG.

Les Rita Grimestads historie: – Jeg elsket ham

– Hva tenker du om den videre prosessen i Norge?



– Den håper jeg går fort. Jeg er veldig spent på hvordan det skal bli løst. Blant annet hvordan det skal løses når hun skal hjem. Jeg føler det er mange spørsmål vi ikke har svar på fortsatt, så jeg er veldig spent på den videre prosessen, sier Ulstrup.

Han forteller at hele saken har vært svært krevende for familien.

– Det har vært en stor ekstra vekt å ha på skuldrene. Det er noe du tenker på hver dag. Sånn har vi hatt det i nesten tre år nå. Det skal bli veldig godt å få henne hjem til Norge. Det har vært en kamp hele tiden, sier Ultrsup.

Håper på rask behandling



Saken vil sendes til Riksadvokaten for gjennomgang og deretter tilbake til direktoratet som skal fatte et vedtak.

Grønås er opptatt av at saken skal behandles så fort som mulig i Norge, og regner med at det vil komme et positivt vedtak.

– Jeg forventer at saksbehandlingen i Norge er ferdig i løpet av januar. Deretter kan den praktiske gjennomføringen ta noe tid. Jeg håper dette løses fort, blant annet fordi hennes helsesituasjon er bekymringsfull, sier advokaten.

Grønås opplyser at han selv ikke har vært i kontakt med Grimestad, men han forteller at han har fått opplyst av kvinnens familie at hun er spent og glad etter avgjørelsen.