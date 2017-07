Har startet kronerulling for Havnesjefen-advokat

Svanehjelpen i Os har nå engasjert advokat for å sikre flytting av den beryktede svanen. De håper på å få med folket på finansieringen.

I slutten av juni ble en barnehagejente angrepet og dratt under vann i Os av en svane som på folkemunne kalles Havnesjefen. Os kommune besluttet å avlive svanen, noe som har skapt splid i lokalbefolkningen, og også på nasjonal basis.

Tidligere denne uken hadde kommunen imidlertid snudd. I alle fall delvis. Det er nå snakk om at svanen kan flyttes til et nytt sted, og få lov til å leve videre. Svanehjelpen i Os har nå engasjert advokat Per Magne Kristiansen for å sikre at det svanen får et nytt hjem.

Får inn donasjoner

Advokater kommer sjelden gratis, og Svanehjelpen håper folk er villige til å bli med på spleiselag. Trude Bahus i Svanehjelpen forteller at det kommer inn donasjoner jevnt og trutt, men vil ikke gå ut med hvor mye som har kommet inn totalt.

– Det er veldig rørende for oss som har jobbet med dette i mange år. Jeg merker at jeg får litt klump i halsen bare av å tenke på det, sier hun.

Kommunen besluttet at svanen skal avlives mellom 23. juli og 6. august, og det begynner derfor å bli knapp tid til å sikre at Havnesjefen kan flyttes til et annet sted. Det er derfor svanen nå har fått sin egen advokat.

Dersom det bestemmes at svanen skal flyttes, blir det på hemmelig adresse for å beskytte ham og familien.

– Han kom hit i 2010, og hele tiden har folk vært stygge mot han. Folk kjører på han i båt, og har tatt tak i halsen hans og dratt han etter båten. Vannscootere kjører rundt og rundt han, sier Bahus.

Tviler på forklaringen

HAVNESJEF-ADVOKAT: Per Magne Kristiansen skal forsvare Havnesjefen på vegne av Svanehjelpen i Os. Foto: Privat

Advokat Per Magne Kristiansen forteller at Havnesjefen-saken er problematisk fordi myndigheten etter naturmangfoldloven ligger hos kommunen.

– Os kommune kan, for å si det brutalt, gjøre som de vil, sier han.

Han forklarer at så lenge saksbehandling til kommunen er riktig, så er det lite som kan gjøres.

– Svanen skal ha forsøkt å dra et lite barn under vann. Da må vi påpeke at en svane har den tynneste halsen en fugl kan ha. Da må den ha brukt hodet, og det er fysisk umulig. Det er også langgrunt, så fare for drukning er likeså. Det er faktagrunnlaget vi angriper, forteller advokaten.

Kristiansen forteller at det beste alternativet er å få svanen flyttet til et egnet sted, og få utsatt prosessen til et aktuelt sted er funnet.

Han forteller at svaner er aggressive når de har barn, og at det bør respekteres av befolkningen.

– Alle beskytter barna sine, også får man snu litt på det. Svanen passer på sine barn, så da får voksne mennesker pinadø passe på barna sine også. Ha litt større respekt for svanen, og pass på at barna ikke løper ned til den.