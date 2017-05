Redningsaksjon for okser i Oslofjorden

Tjømøø radio ble orientert da to okser la på svøm i Oslofjorden.

Både redningsskøyte og brannbåt ble satt inn og Tjøme radio varslet i forbindelse med arbeidet for å hente de to oksene som søndag ettermiddag var kommet seg 200–300 meter til sjøs ved Villa Malla på Hurum, melder NTB.

– Det er bra at ikke noen båter traff dem, og at de kom seg i land i live. Vi er veldig glade for det. Vi roser alle involverte for flott innsats. Det er store dyr, påpeker operasjonsleder Rune Hunshamar i Sør-Øst politidistrikt til VG.

Han bedyrer:

– Politiets hverdag er veldig variert!

Det var brannvesenet som fikk melding fra en fortvilet person som passet disse kuene.

– Vi er i full gang med å fange okse nummer to. Han er inne i en inngjerdet hage på Filtvet. Nå venter vi bare på at den skal roe seg litt ned. Eieren skal ta hånd om den når den blir rolig, sier Jarle Haugsrud, overingeniør hos Hurum Brannvesen.

– Første fikk vi tatt hånd om nede på stranden etter litt jobb. Den står nå trygt tjoret fast til en påle, utdyper Haugsrud.

Av en eller annen grunn er oksene blitt så skremt av noe at de hoppet til havs i nærheten av restauranten Villa Malla ved Filtvet på Hurumlandet i Buskerud. Kanskje de fryktet å ende som biff på restaurantbordene?

Politiet oppdaterte om den ku(le) redningsaksjonen på Twitter. Første melding kom klokken 20.47.

Neste Twitter-melding poppet opp klokken 21.

Siste melding kom klokken 21.18.