Fant levende haier i kjeller

Amerikansk politi har lagt beslag på sju levende og tre døde haier som ble funnet i en kjeller i New York.

Politiet gjorde et uvanlig beslag i en kjeller i Hudson Valley i New York i august, melder AP.

Da politibetjentene ransakte hjemmet fant de et fem meter dypt basseng i kjelleren. I bassenget fant de syvlevende gråhaier. I tillegg lå det to døde leopardhaier og en død hammerhai i bassenget, skriver The New York Post.

I følge avisen har ingen blitt siktet for forholdet, men det pågår etterforskning.

Til sammen var det altså syv levende og tre døde haier som ble funnet i kjelleren.

Eksperter på maritimt dyreliv tok blodprøver av haiene, målte dem og merket dem før de ble sendt videre til et akvarium på Long Island i en lastebil utstyrt med vanntanker, oksygen og klimakontroll, skriver The Daily Mail.

Haiene skal alle ha vært mellom 0,6 og 1,2 meter lange.